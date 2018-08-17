Які груди подобаються бідним та багатим чоловікам

Виявляється, ступінь матеріального достатку чоловіка впливає на його переваги у жіночій фізіології.

Про це повідомили психологи та науковці, які з'ясували під час дослідження – яких жінок оберуть чоловіки з меншим доходом жінок. Те ж саме провели і з групою чоловіків, у яких немає труднощів з фінансами, передає Мedikforum.

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Їм показували анімовані жіночі фігури з різним розміром грудей. Всі учасники експерименту повинні були оцінювати жінок за ступенем фізичної привабливості.

З'ясувалось, багаті чоловіки віддають перевагу жінкам з невеликим розміром грудей, а чоловіки з гіршим фінансовим становищем віддають перевагу пишногрудим жінкам.

Потім експеримент повторили, але одна група добровольців була голодна, а друга – добре нагодована. Виявилося, що голодні чоловіки бажають жінок з великими грудьми, а ситі – з меншими габаритами принад.

Багатих чоловіків приваблюють жінки з меншими грудьми, а бідних навпаки – з більшими

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