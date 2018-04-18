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Які харчові додатки найбільше шкодять здоров'ю: перелік

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Харчові додатки
Харчові додатки / Фото з вільних джерел

Харчові додатки використовуються у всьому світі. Їх можна відрізнити від інших інгредієнтів продукту за позначенням "Е" та порядковим номером. Додатки використовують як консерванти, підсилювачі смаку, загусники та розпушувачі. Деякі з них не наносять шкоду здоров'ю, а інші є дуже небезпечними для людини.

Е – це цифровий код, який визначає додаткові складники продукту, пише Cosmo.

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Якщо код починається з 1, то це харчовий барвник, 2 – це консерванти, 3 – антиокислювачі, 4 – це стабілізатори, 5 – емульгатори, які зберігають структуру продукту однорідною. Якщо ж говорити про підсилювачі смаку, то їхній код починається з 6.

Чотиризначний цифровий код свідчить про наявність підсолоджувачів.

Не всі харчові додатки, які починаються на Е, шкідливі, деякі з них можуть бути, до прикладу, вітаміном С або лютеїном.

via GIPHY

Список нешкідливих харчових додатків:

E100 – Куркуміни.

E101 – Рибофлавін.

E106 – Рибофлавін–5.

Е160a – Каротин.

Е161b – Лютеїн.

E300 – Аскорбінова кислота (вітамін С).

E306–Е309 – Токоферол (вітамін Е).

Е440 – Пектин.

Е641, Е642 – L–лейцин і лізин (амінокислоти).

Е916, Е917 – Кальцію йодат.

А ось перелік "Е", які небезпечні для здоров’я, намагайтеся уникати продуктів, які містять такі складники.

До слова, рукола, яку донедавна у багатьох країнах вважали бур'яном, набирає популярності серед любителів здорового харчування. І не дарма, адже ця зелень містить дуже цінні для людського організму елементи.

Теги: Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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