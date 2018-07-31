Які хвороби дитина може підчепити у зоопарку

У зоопарку можна отримати не тільки гарний настрій, а й підчепити чимало хвороб. Тому батькам потрібно бути дуже уважними й стежити за дітьми.

Від тварин діти можуть підчепити сказ, пише портал "Наша Мама".

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Сказ здатні переносити собаки, єноти та лисиці. Варто розуміти, що хвороба передається не лише через укус. До прикладу, єнот може лизнути руку дитині, а вона потім нею братиме їжу.

Тварини у зоопарках піддаються зараженню гельмінтозами (хвороба, що виникає через паразитів). Якщо глисти передалися дитині, то вони починають уражати нутрощі. Дитячому організму дуже складно впоратися з паразитами. Тому у малечі можуть з’явитися жовтяниця, проблеми з суглобами або нервовою системою, розлади шлунково-кишкового тракту, сепсис.

Візит до зоопарку може обернутися важкою інфекцією бруцельоз. Вона може бути у козах, вівцях, коровах, свинях. Якщо на тілі є ранки, то не потрібно давати тваринам їх облизувати. Хвороба може призвести до інвалідності.

Діти можуть заразитися туберкульозом. Це може статися через живучість бактерій захворювання. Тобто тварини могли ним заразитися ще до того, як потрапили до зоопарку.

Під час спілкування з тваринами потрібно особливо обережно стежити за дітьми. У останніх можуть виникнути алергічні реакції.

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