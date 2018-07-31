13:45
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Діти
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які хвороби дитина може підчепити у зоопарку

257 Читать новость на русском
Які хвороби дитина може підчепити у зоопарку
Які хвороби дитина може підчепити у зоопарку / weekendnotes.com

У зоопарку можна отримати не тільки гарний настрій, а й підчепити чимало хвороб. Тому батькам потрібно бути дуже уважними й стежити за дітьми.

Від тварин діти можуть підчепити сказ, пише портал "Наша Мама".

Читайте також: 7 способів, як допомогти дитині здійснити задумане

Сказ здатні переносити собаки, єноти та лисиці. Варто розуміти, що хвороба передається не лише через укус. До прикладу, єнот може лизнути руку дитині, а вона потім нею братиме їжу.

via GIPHY

Тварини у зоопарках піддаються зараженню гельмінтозами (хвороба, що виникає через паразитів). Якщо глисти передалися дитині, то вони починають уражати нутрощі. Дитячому організму дуже складно впоратися з паразитами. Тому у малечі можуть з’явитися жовтяниця, проблеми з суглобами або нервовою системою, розлади шлунково-кишкового тракту, сепсис.

Візит до зоопарку може обернутися важкою інфекцією бруцельоз. Вона може бути у козах, вівцях, коровах, свинях. Якщо на тілі є ранки, то не потрібно давати тваринам їх облизувати. Хвороба може призвести до інвалідності.

via GIPHY

Діти можуть заразитися туберкульозом. Це може статися через живучість бактерій захворювання. Тобто тварини могли ним заразитися ще до того, як потрапили до зоопарку.

Під час спілкування з тваринами потрібно особливо обережно стежити за дітьми. У останніх можуть виникнути алергічні реакції.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Інфекція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
сьогодні, 13:01 Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
Яніна Ткачук
Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
сьогодні, 12:01 Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
Олексій Чибісов
Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
сьогодні, 11:22 Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
Таємниці з життя "мами" Гаррі Поттера: тест для фанатів Джоан Роулінг
сьогодні, 11:00 Таємниці з життя "мами" Гаррі Поттера: тест для фанатів Джоан Роулінг
Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
сьогодні, 10:00 Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
Олена Булан
Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
 19 липня , 19:18
Вперше в історії чоловік, який став жінкою, вигодовує дитину грудним молоком
 6 червня , 14:18
7 інфекцій, які спричиняють вроджену катаракту
 17 липня , 14:32
Як відпочивати з малюком на морі: корисні поради
 31 травня , 11:37
Як відлучити дитину від грудного вигодовування
 7 червня , 19:23
Як вберегти дітей від отруєнь ліками та токсичними речовинами: поради Супрун
 25 липня , 18:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук