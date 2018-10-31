Які хвороби лікують тварини: перелік

Медики активно використовують терапію за допомогою тварин. Особливо популярними є лікування кішками, кіньми та дельфінами.

Анімалотерапія також є доступною і в Україні, передає "Сегодня".

Сови, сичі, лелеки, солов'ї, коти, коні, павуки і навіть домашні качки, кури та бійцівські собаки можуть допопогти вилікувати чимало недуг.

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Зі слів завідувачки притулку для птахів Марії Микитюк, за допомогою пернатих лікують виключно такі психологічні проблеми, як нервози, психози, гіперактивність тощо. Зокрема, спостерігаючи за птахами, діти розуміють, що потрібно поводитися тихо, спокійно, щоб птах пішов на контакт.

Терапія у компанії кота рятує від депресії, стресів, неврозів і соціофобії. Завдяки кішкам пацієнти швидше виходили їх критичних станів.

При каністерапії (лікування собаками) тварин можна торкатися, годувати, грати з ними. При спілкуванні з собаками пацієнти йдуть краще на контакт, а також покращується їхня моторика.

За допомогою павуків арахнологи допомагають позбутися різних фобій (страхів).

Страхи – це саме те, що блокує наше життя, наші емоції і нормальне існування. Тим, хто страждає на арахнофобію, я даю їм шкуру павука (бо вони линяють) і саджу на руку. І так поступово у руках з'являється вже справжній павук-птахоїд. Після цих сеансів людина розуміє, що загрози немає,

– розповів арахнолог Руслан Білякович.

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