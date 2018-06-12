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Які хвороби може вилікувати лимонний сік

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Корисні властивості соку лимону
Корисні властивості соку лимону / unsplash.com

Сік лимона містить багато корисних для організму людини речовин. Він також може вилікувати від недуг.

У такому напої міститься велика кількість вітамінів (вітамін С, вітаміни групи B (В1, В2, В15), каротин, вітаміни Д, Е, Р, пише "Країна Здоров’я".

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Сік лимона збагачений такими мікроелементами як калій, кобальт, магній, марганець, натрій, сірка, марганець, фосфор і залізо.

Корисно пити лимонний сік при гіпертонії, цукровому діабеті, розладі шлунку. Цей напій може зменшити температуру тіла.

Як пити лимонний сік

Налийте в одну склянку оливкову олію, а якщо такої немає, тоді – соняшникову (сирого віджиму). У іншу склянку вичавіть сік лимону. Після цього зробіть ковток або два олії і запийте такою ж кількістю ковтками соку.

Повторіть це через 15-20 хвилин. Робіть доти, доки не вип’єте олію та сік. Після цього потрібно поснідати.

Варто додати, що такий метод може не підійти тим, хто страждає на захворювання травного тракту.

До слова, окрім корисних властивостей, вода з лимоном має багато протипоказань, через що це може нашкодити здоров’ю.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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