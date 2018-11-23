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      Які хвороби можна підчепити через гроші

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      Які хвороби можна підчепити через гроші
      Які хвороби можна підчепити через гроші / unsplash.com

      На паперових грошах і монетах накопичується безліч бактерій, дуже шкідливих для організму.

      Про це заявили науковці з лондонського університету Метрополітен спільно з ресурсом Money. Вони провели дослідження, в результаті яких виявили 19 різних видів бактерій на монетах і паперових банкнотах.

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      Професор мікробіології Пол Метьюел зазначив, що протягом 8 тижнів мікробіологи перевірили у лабораторії 36 банкнот і монет різного номіналу.

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      На монетах номіналом 2, 5, 10 пенсів, 1 і 2 фунти, а також на банкнотах 10, 20 і 50 фунтів було виявлено метицилінрезистентний золотистий стафілокок.

      На монетах 20, 50 пенсів і на банкнотах в 20 фунтів було знайдено бактерії лістерії, які, зазвичай, можна знайти у непастеризованному молоці та сирі.

      Крім золотистого стафілокока і лістерії на паперових банкнотах можуть бути збудники пневмонії, туберкульозу, тонзиліту, гепатиту, кишкових інфекцій, шкірних захворювань, менінгіту, лихоманки Еболи, інфекційних захворювань статевих шляхів та інших захворювань.

      Доктор Метьюел додав, що бактерії добре пристосувалися до життя на металевих поверхнях. У групі ризику – люди зі слабким імунітетом. Тож важливо добре мити руки після того, як ви у руках тримали гроші.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Лікування Здоров'я Здорове життя Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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