19:34
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Які хвороби можуть спровокувати навушники

372 Читать новость на русском
Які хвороби можуть спровокувати навушники
Які хвороби можуть спровокувати навушники / epochtimes.com.ua

Сьогодні навушники є однією з найпоширеніших причин розповсюдження небезпечних хвороб вуха.

Про це розповіла лікар-епідеміолог Олена Левицька, передає Еxpres. З її слів, під час прослуховування музики чи розмови телефоном у вухо може потрапити різноманітна небезпечна інфекція.

Читайте також: Такого поняття не існує, — лікар розповів про поширений міф

Це і грибки (найчастіше кандиди), й бактеріальна інфекція, зокрема, стрептокок і стафілокок. Перша група збудників провокує інфекційну хворобу зовнішнього вуха – отомікоз, а друга — гострий запальний процес,
— зазначила голова міського відділу обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України. 

Окрім того, навушники сприяють формуванню вологого і теплого середовища у вусі, через що збільшується кількість бактерій – інфекція швидко розвивається.

Важливо мити руки перед тим, як взяти навушники чи гаджет, адже збудники інфекцій можуть легко потрапити до вушного каналу – на пальцях рук та під нігтями є чимало грибків і бактерій. Вони можуть потрапити на навушник і з вуха іншої людини, в якої ви позичили гарнітуру. Тож не забувайте стежити за гігієною рук.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Техно LifeStyle Здорове життя Здоров'я Медицина Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сьогодні, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 3291
Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
сьогодні, 18:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 510
День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
сьогодні, 17:35 День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
71
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сьогодні, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 873
Музей на Поштовій: боротьба триває
сьогодні, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 346
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук