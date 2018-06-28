Які хвороби можуть спровокувати навушники

Сьогодні навушники є однією з найпоширеніших причин розповсюдження небезпечних хвороб вуха.

Про це розповіла лікар-епідеміолог Олена Левицька, передає Еxpres. З її слів, під час прослуховування музики чи розмови телефоном у вухо може потрапити різноманітна небезпечна інфекція.

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Це і грибки (найчастіше кандиди), й бактеріальна інфекція, зокрема, стрептокок і стафілокок. Перша група збудників провокує інфекційну хворобу зовнішнього вуха – отомікоз, а друга — гострий запальний процес,

— зазначила голова міського відділу обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України.

Окрім того, навушники сприяють формуванню вологого і теплого середовища у вусі, через що збільшується кількість бактерій – інфекція швидко розвивається.

Важливо мити руки перед тим, як взяти навушники чи гаджет, адже збудники інфекцій можуть легко потрапити до вушного каналу – на пальцях рук та під нігтями є чимало грибків і бактерій. Вони можуть потрапити на навушник і з вуха іншої людини, в якої ви позичили гарнітуру. Тож не забувайте стежити за гігієною рук.

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