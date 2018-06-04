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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Які хвороби можуть виникнути через думки: відповідь психіатра

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Думки можуть спровокувати виникнення хвороб
Думки можуть спровокувати виникнення хвороб / firstmet.com

Думки матеріальні так само, як і тіло. Тому коли людина чимось незадоволена, організм демонструє це через хвороби.

Про поширені захворювання, які можуть виникнути через думки розповів доктор медичних наук, психіатр Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 Олег Чабан, пише 1+1.

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Він зазначив, що навіть під час сну мозок працює дуже інтенсивно. Тому повністю відключитися від світу неможливо.

Психосоматика працює за принципом Маслоу з вершини. Коли залишити людині воду, їжу, дихання сон та секс, то вона почне опосередковано впливати на власне здоров’я. Тоді через незадоволеність тіло починає підказувати, чим їй хворіти.

Найбільш поширеними хворобами є гіпертонія, бронхіальна астма, нейродерміт та ревматоїдний артрит.

via GIPHY

"Думки впливають на наші органи. Чи можемо ми вилікувати гіпертонічну хворобу чи інсулінозалежний цукровий діабет? Що ми робимо? Міняємо якість життя. Кінцева точка – повернути людину в соціум, щоб вона була задоволена, із хворобою стабільною, контрольованою та без ускладнень", – переконаний Олег Чабан.

До слова, поширена думка, що психічні розлади стосуються лише невеличкої групи населення. Та насправді це далеко не так – у близько 60% людей, які відвідують медзаклади, діагностують ці розлади.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Психологія
Джерело: 24 Канал
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