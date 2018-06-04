Які хвороби можуть виникнути через думки: відповідь психіатра

Думки матеріальні так само, як і тіло. Тому коли людина чимось незадоволена, організм демонструє це через хвороби.

Про поширені захворювання, які можуть виникнути через думки розповів доктор медичних наук, психіатр Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 Олег Чабан, пише 1+1.

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Він зазначив, що навіть під час сну мозок працює дуже інтенсивно. Тому повністю відключитися від світу неможливо.

Психосоматика працює за принципом Маслоу з вершини. Коли залишити людині воду, їжу, дихання сон та секс, то вона почне опосередковано впливати на власне здоров’я. Тоді через незадоволеність тіло починає підказувати, чим їй хворіти.

Найбільш поширеними хворобами є гіпертонія, бронхіальна астма, нейродерміт та ревматоїдний артрит.

"Думки впливають на наші органи. Чи можемо ми вилікувати гіпертонічну хворобу чи інсулінозалежний цукровий діабет? Що ми робимо? Міняємо якість життя. Кінцева точка – повернути людину в соціум, щоб вона була задоволена, із хворобою стабільною, контрольованою та без ускладнень", – переконаний Олег Чабан.

До слова, поширена думка, що психічні розлади стосуються лише невеличкої групи населення. Та насправді це далеко не так – у близько 60% людей, які відвідують медзаклади, діагностують ці розлади.

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