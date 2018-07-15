Про деякі хвороби очей людина дізнається з інших симптомів, проте лише деякі хвороби можуть розвиватися без будь-яких проявів.

Лише розвиток двох захворювань очей помітити дуже складно, пише Opticclub.

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До них можна віднести короткозорість. Це захворювання, при якому рівень зору починає різко падати, при цьому людина бачить лише поруч розташовані предмети. Світло починає фокусуватися на сітківці неправильно, і чим далі, тим це стає помітнішою.

Причин короткозорості може бути безліч – від генетичної схильності до недотримання правил безпеки під час роботи за електронними приладами чи читанням.



Які хвороби очей розвиваються без симптомів

Початок розвитку глаукоми проходить без будь-яких симптомів. При цьому захворюванні у людини підвищується очний тиск, він впливає на сітківку ока та інші відділи очей. Таким чином, поле зору поступово звужується. Найчастіше люди звертаються до лікаря, коли починає натрапляти на предмети, які здорові люди обходять.

До слова, виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала звички, які здатні зберегти зір здоровим.

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