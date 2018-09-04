16:56
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Які хвороби розвиваються через роботу за комп'ютером

1100 Читать новость на русском
Які хвороби розвиваються через роботу за комп'ютером
Які хвороби розвиваються через роботу за комп'ютером / optika.lviv.ua

У багатьох сферах людської діяльності без комп’ютера зараз не обійтись. Однак, з активним застосуванням технологій у суспільстві почало страждати і здоров’я.

Оскільки комп’ютер є електроприладом, під час його роботи виникає електричне поле. Але не варто переживати, адже електромагнітний вплив на лю­ди­ну набагато менший, ніж вплив при­родного електромагнітного фо­ну, Zhyvyaktyvno.

Читайте також: Названо нову небезпеку використання смартфонів

Але все ж робота за комп'ютером має і свої недоліки.

1. Оскільки це сидяча робота, через тривале перебування у статичній позі виникають по­ру­шен­ня опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту. Зокрема, це спричиняє по­ру­шен­ня по­ста­ви (сколіоз), ура­жен­ня про­ме­не­во-зап'яст­ко­во­го суг­ло­ба (ту­нель­ний син­дром), арт­ро­зи.

via GIPHY

2. Неминучою така робота є  і для очей – розвиваються порушення зо­ру, зокрема, зо­ро­вий комп’ютерний син­дром, оскільки око не пристосоване для постійного роз­гля­дан­ня близь­ко розміщених предметів.

3. Спосіб життя перетворюється на малорухливий, це може спричинити розвиток гіподинамії – порушення функцій організму (опорно-рухового апарату, кровообігу, дихання, травлення). 

Тож якщо ваша робота пов'язана з ком'ютером, не забувайте рухатись та робити перерви для очей.

via GIPHY

До слова,  хоча лікарі постійно попереджають про небезпеку ґаджетів для зору. Але причинами погіршення якості зору можуть бути не лише електронні пристрої. Причиною процесів, здатних довести до сліпоти, може навіть звичайна туш для вій.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сьогодні, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
сьогодні, 13:28 Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
"Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
сьогодні, 13:01 "Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
Павло Казарін
Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
сьогодні, 12:01 Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
Олексій Чибісов
Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
сьогодні, 12:00 Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
Тетяна Острікова
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук