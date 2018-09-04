Які хвороби розвиваються через роботу за комп'ютером

У багатьох сферах людської діяльності без комп’ютера зараз не обійтись. Однак, з активним застосуванням технологій у суспільстві почало страждати і здоров’я.

Оскільки комп’ютер є електроприладом, під час його роботи виникає електричне поле. Але не варто переживати, адже електромагнітний вплив на лю­ди­ну набагато менший, ніж вплив при­родного електромагнітного фо­ну, Zhyvyaktyvno.

Читайте також: Названо нову небезпеку використання смартфонів

Але все ж робота за комп'ютером має і свої недоліки.

1. Оскільки це сидяча робота, через тривале перебування у статичній позі виникають по­ру­шен­ня опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту. Зокрема, це спричиняє по­ру­шен­ня по­ста­ви (сколіоз), ура­жен­ня про­ме­не­во-зап'яст­ко­во­го суг­ло­ба (ту­нель­ний син­дром), арт­ро­зи.

2. Неминучою така робота є і для очей – розвиваються порушення зо­ру, зокрема, зо­ро­вий комп’ютерний син­дром, оскільки око не пристосоване для постійного роз­гля­дан­ня близь­ко розміщених предметів.

3. Спосіб життя перетворюється на малорухливий, це може спричинити розвиток гіподинамії – порушення функцій організму (опорно-рухового апарату, кровообігу, дихання, травлення).

Тож якщо ваша робота пов'язана з ком'ютером, не забувайте рухатись та робити перерви для очей.

До слова, хоча лікарі постійно попереджають про небезпеку ґаджетів для зору. Але причинами погіршення якості зору можуть бути не лише електронні пристрої. Причиною процесів, здатних довести до сліпоти, може навіть звичайна туш для вій.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.