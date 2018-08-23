Які хвороби сприяють передчасному старінню мозку

Дослідники з'ясували, що старіння мозку пов'язане зі зниженням церебрального кровотоку, а також – низка психологічних розладів.

Про це повідомили фахівці з Google, Університету Джонса Хопкінса і Каліфорнійського університету. Результати масштабного дослідження старіння мозку опубліковані у журналі IOS Press.

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За допомогою емісійної комп'ютерної томографії науковці просканували понад 30 тисяч осіб (більшість – пацієнти психіатричної клініки) і зіставили прогнозований вік мозку учасників з їх реальним віком, щоб зрозуміти – які фактори сприяють старінню.

При складанні прогнозу враховувалися 128 областей мозку. Така томографія фіксує радіоактивне випромінювання, що виникає при розпаді радіоізотопів-маркерів, які в складі препаратів вводяться у кров. З'ясувалось, що старіння мозку пов'язане зі зниженням церебрального кровотоку.

Старіння мозку

Широка вікова вибірка (від 9 місяців до 105 років) допомогла простежити весь шлях старіння мозку. Порівнявши прогнозований вік з реальним, вчені дізналися – які захворювання стимулюють старіння.

Зокрема, шизофренія викликала 4 роки передчасного старіння, біполярні розлади – 1,6 року, синдром дефіциту уваги – 1,4 року. А такі залежності, як зловживання коноплею додає до передчасного старіння ще 2,8 року, алкоголем – 0,6 року. Прискорене старіння також спостерігалось при депресії і деменції.

Результати показують, що ми здатні визначати вік людини, ґрунтуючись на церебральному кровотоку. Крім того, ми побачили, що психіатричні розлади можуть впливати на нього,

– зазначив співробітник Google Сачіте Іган.

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