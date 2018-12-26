Які ляльки не варто купувати дівчаткам

Напередодні свят батьки намагаються здивувати своїх дітей, купуючи їм нові іграшки. Та від деяких видів ляльок потрібно відмовитися.

Голова правління Асоціації працівників дошкільної освіти Ніна Омельяненко пояснила, за якими критеріями потрібно обирати ляльку для дитини, пише УНН.

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Вона зазначає, що потрібно звернути увагу на ляльки, які зовнішньо схожі на дитину – із дитячим обличчям, правильним тулубом тощо.



Купуйте ляльки, які зовнішньо схожі на дитину

Ніна Омельяненко звертає увагу на думку науковців, які переконують, що лялька повинна мати пропорційне тіло, пропорційний тулуб, ноги, руки й так далі.

Та існують й інші ляльки, які не схожі на дітей – типу Барбі або Монстрів Хай. Експерт переконує у тому, що купувати такі іграшки можна лише тоді, коли сама дитина хоче отримати їх у подарунок. Проте Ніна Омельяненко не радить дарувати ці "специфічні" ляльки.



Експерт не радить дарувати дітям "специфічні" ляльки

Фахівець радить батькам звертати увагу на іграшки, які відповідають віку дитини. Також важливо, щоб це була справді дитяча іграшка.

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