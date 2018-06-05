Які іграшки шкодять здоров’ю малюка: перелік

Деякі іграшки здатні добре розвивати моторику, логіку, мислення, а інші – можуть заподіювати шкоду дитині.

Тому варто утриматися від купівлі цих іграшок, пише "Наша мама".

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Батькам не варто купувати неокуб. Він складається з маленьких магнітних кульок. Неокуб може розвивати дрібну моторику та просторове мислення. Проте часто діти проковтують кульки, що стало причиною травм шлунково-кишкового тракту.

Дитина може травмуватися під час гри в дартс, пістолети з кульками та лук зі стрілами. Малюк може випадково травмувати не лише себе, а й інших дітлахів.

Лялька Барбі може сприяти формуванню у дівчаток невдоволення власною зовнішністю. Вона також може змушувати їх задумуватися про дорослий спосіб життя.

Ігри з різними маленькими деталями становлять загрозу життю дитини. Малюки можуть випадково засунути у вухо чи ніс чи проковтнути неміцно приклеєні частини м’яких іграшок, дрібний конструктор.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала напої, які можуть викликати ожиріння, діабет 2 типу та карієс у дітей.

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