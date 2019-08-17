Які картини обрав Зеленський для Офісу Президента: фото робіт художників

Стіни Офісу президента України прикрасили картинами молодих українських художників з колекції Музею історії Києва.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила заступниця директора Музею історії Києва Тетяна Костенко.

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Заступниця директора повідомила, що картини вибирав особисто Президент України Володимир Зеленський та його найближче оточення.

Керівництву країни будуть створювати атмосферу і піднімуть настрій роботи авторства Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайневої і Олексія Кондакова,

– розповіла Тетяна Костенко.

На полотнах зображені сюжети з різними тематиками.

Дивіться більше фото картин, які обрали для Офісу Президента: