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      Які картини обрав Зеленський для Офісу Президента: фото робіт художників

      5280 Читать новость на русском
      Картина з Офісу Президента
      Картина з Офісу Президента / facebook.com

      Стіни Офісу президента України прикрасили картинами молодих українських художників з колекції Музею історії Києва.

      Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила заступниця директора Музею історії Києва Тетяна Костенко.

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      Заступниця директора повідомила, що картини вибирав особисто Президент України Володимир Зеленський та його найближче оточення.

      Керівництву країни будуть створювати атмосферу і піднімуть настрій роботи авторства Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайневої і Олексія Кондакова,
      – розповіла Тетяна Костенко.

      На полотнах зображені сюжети з різними тематиками. 

      Дивіться більше фото картин, які обрали для Офісу Президента:

       

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      Теги: Новини України Офіс Президента Володимир Зеленський Новини Києва Мистецтво
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