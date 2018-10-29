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      Які кімнатні рослини є найкориснішими для здоров'я

      2768 Читать новость на русском
      Названо найкорисніші для здоров'я кімнатні рослини
      Названо найкорисніші для здоров'я кімнатні рослини / 27.ua

      У помешканні має бути якомога більше рослин, адже завдяки покращенню якості повітря й зниження ризику сухості шкіри вони зміцнюють здоров'я.

      Як з'ясували науковці, такі кімнатні рослини як лілія миру і плющ є особливо цінними у будинку, повідомляє MedikForum.

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      Хоча вони і вибагливі, адже потребують багато води і сонячного світла, але вони виділяють у повітря найбільше води та кисню і поглинають максимальну кількість вуглекислого газу.

      Завдяки цьому вони забезпечують найкращу вологість у приміщеннях, а під час опалювального сезону це захистить шкіру від сухості, які обігрівачі. Також вони допоможуть зменшити або уникнути проблем з диханням або пов'язаних з легенями захворювань чи синусових інфекцій.

      Лілія миру

      Лілія миру виділяє у повітря багато води та кисню

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Поради Здорове життя Профілактика захворювань Декор і дім
      Джерело: 24 Канал
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