Які кімнатні рослини є найкориснішими для здоров'я

У помешканні має бути якомога більше рослин, адже завдяки покращенню якості повітря й зниження ризику сухості шкіри вони зміцнюють здоров'я.

Як з'ясували науковці, такі кімнатні рослини як лілія миру і плющ є особливо цінними у будинку, повідомляє MedikForum.

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Хоча вони і вибагливі, адже потребують багато води і сонячного світла, але вони виділяють у повітря найбільше води та кисню і поглинають максимальну кількість вуглекислого газу.

Завдяки цьому вони забезпечують найкращу вологість у приміщеннях, а під час опалювального сезону це захистить шкіру від сухості, які обігрівачі. Також вони допоможуть зменшити або уникнути проблем з диханням або пов'язаних з легенями захворювань чи синусових інфекцій.

Лілія миру виділяє у повітря багато води та кисню

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