Які клуби Першої ліги готові до участі в УПЛ, – заява президента ПФЛ

Невдовзі Українська прем’єр-ліга може бути розширена до 16 команд (зараз їх 12). Це відбудеться у тому випадку, якщо за відповідне рішення проголосують президенти клубів УПЛ. Однак головне питання – хто з клубів Першої ліги може поповнити елітний дивізіон і чи є у них для цього можливості.

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За словами президента Професійної футбольної ліги Сергія Макарова, яка керує Першою та Другої лігами, зараз є шість претендентів, які можуть піднятися в УПЛ. Мова йде як про ігрові якості, так і спортивну інфраструктуру.

"У нас є п'ять-шість претендентів на підвищення у класі. Знаємо, що СК "Дніпро-1", "Металіст 1925", "Волинь" , "Оболонь-Бровар" представляють великі міста, у цих клубів розвинена інфраструктура. На мою думку, до цих клубів не повинно виникнути питань у плані атестації. Також у нас є "Інгулець" та "Колос", які теж прагнуть грати у Прем'єр-Лізі. Ці команди з невеликих населених пунктів. "Інгулець" ще влітку почав будувати стадіон, який відповідатиме вимогам Прем'єр-Ліги, а "Колос" в листопаді розпочинає модернізацію своєї домашньої арени. Наприкінці сезону ці клуби мають бути повністю готовими до підвищення у класі в плані інфраструктури", – заявив Сергій Макоров у ексклюзивному інтерв'ю програмі "Україна футбольна".

Варто нагадати, що клуби УПЛ поки не погодили розширення чемпіонату до 16 команд. Поки у змаганнях приймають участь 12 команд, які після матчів у два кола діляться на дві групи по шість колективів – перші боряться за чемпіонство, у той час як нижня шістка – за виживання.