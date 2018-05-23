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Які книги варто прочитати кожному: порада Лесі Нікітюк

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Леся Нікітюк: книги, які варто прочитати
Леся Нікітюк: книги, які варто прочитати

Сучасні люди часто не знаходять час для читання книг. Натомість надають перевагу перегляду кінострічки. Відома українська телеведуча Леся Нікітюк звертає увагу на цю проблему та склала підбірку цікавих книг для прихильників.

Попри щільний робочий графік знаменитість знаходить час для прочитання книг, передає Viva. Леся Нікітюк радить всім не бути тими, в кого на полицях пролежують різні видання, а активно читати їх. 

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Зірка поділилась з прихильниками списком Топ-5 книг, які варто прочитати кожному. 

Річард Бренсон "До біса все! Берися і роби"

Це автобіографічна книга автора Річарда Бренсона, який заробив чималі статки, не маючи матеріальної підтримки. Поради бізнесмена входять до Топ-10 кращих мотиваційних видань світу. 

Книга вчить ставити перед собою цілі та досягати їх, не зважаючи на можливі труднощі. Водночас автор не дає вказівки, як саме створити свій бізнес, чи придбати автомобіль, а доводить, що кожна хвилина людини важлива і дорога, тому час варто використовувати максимально. 

Франческа Меландрі "Єва спить"

Ця італійська книга здобула літературну премію. Франческа Меландрі вміло описала країну, якою вона є, з колоритом та своїми особливостями. Південь та північ Італії, таємнича історія родини головної героїні, неймовірна подорож та сімейні перипетії – все це можна побачити на сторінках книги "Єва спить". 

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Oрхан Памук "Музей невинності"

Якщо хочеться життя наповнити романтикою, Леся Нікітюк радить прочитати книгу Орхана Памука "Музей невинності". Історія кохання не залишить байдужим нікого. 

Переглянувши всі серії "Величного століття. Роксолана", я, як і всі дівчата, закохалася в турецькі серіали. А тут "чудовий" роман, дуже глибокий, про неймовірного кохання багатого Кемаля до бідної та ще й заміжньої жінки, про прекрасні й вічні почуття. Після прочитання цієї книги у мене досі залишився "післясмак",
– зазначила телеведуча.

Вірджинія Вулф "Місіс Деллоуей"

Ця книга, за словами Лесі Нікітюк, є оригінальною та непередбачувано. "Місіс Деллоуей" написана в техніці так званого "потоку свідомості", тому думки одного героя змінюють інші. Про це читачу невідомо, тому кожна сторінка може здивувати. 

Майкл Суенвік "Одного разу на краю часу"

"Чудові фентезі-розповіді сучасного письменника. Мені дуже сподобалася ця книга про далеке майбутнє, де, водночас, автор піднімає життєво важливі питання теперішнього часу – що робить людину людиною, що відбувається з нашим суспільством, що таке індивідуальність", – розповіла Леся Нікітюк. 

Теги: Новини України LifeStyle Література
Джерело: 24 Канал
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