Які компанії найбільше інвестують в дослідження та розробки

Технічний прогрес змушує виробників вкладати все більше коштів в інновації. За даними консалтингової фірми Ernst & Young, в 2017 році лідерами за вкладами в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи стали Amazon, Alphabet та Samsung.

Про це повідомляє The Investor.

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У сукупності за 2017 рік ця трійка витратила на НДДКР суму 48 мільярдів євро. Amazon дослідження і розробки обійшлися в 20,1 мільярда, Alphabet – в 14,8 мільярда, а Samsung – в 13,1 мільярда євро. Американський чипмейкер Intel в першу трійку не ввійшов: вкладення в інновації в розмірі 11,6 мільярда залишили його на четвертому місці за підсумками 2017 року.

Всього ж рейтинг корпорацій, які витрачали більше інших грошей на інновації минулого року, включає 500 підприємств. Загальна сума, витрачена провідними міжнародними компаніями на нові розробки, досягла 532 мільярдів євро. Як зазначає Ernst & Young, це на 6% більше, ніж роком раніше. Примітно, що 127 з 500 найбільших R&D-інвесторів є американськими компаніями, причому сім з них входять в ТОП-10.



Amazon інвестувала 20,1 мільярда євро в інновації в 2017 році

А ось по співвідношенню витрат на НДДКР і виручки на першому місці стоїть Швейцарія, США посідають другу сходинку, Швеція – третя. Далі слідують Німеччина, Великобританія, Тайвань, Японія, Франція, Китай і Південна Корея. Але незабаром розстановка сил в списку країн, що витрачають більше всіх коштів на дослідження і розробки, можуть відбутися зміни: інвестиції в R&D стрімко нарощує Китай. Таким чином, Піднебесна, швидше за все, скоро переміститься з кінця ТОП-10 ближче до початку.

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