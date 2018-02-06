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Які компанії наживаються на українських шахтах: розслідування журналістів

18:39, сьогодні 231 Читать новость на русском
"Наші гроші з Денисом Бігусом". Компанії Кропачова наживались на шахтах

Наприкінці січня детективи НАБУ обшукали бізнес-центр, будинок та автівки вугільного бізнесмена Віталія Кропачова. В цих офісах мали б сидіти компанії, які за 2 роки отримали від вугільних держпідприємств майже мільярд гривень, розігрували тендери між собою й постачали неякісні матеріали для шахт.

У столичному бізнес-центрі на Богдана Хмельницького, 26 детективи НАБУ шукали, зокрема, фірми “Тріалтрейд” та “Доненергоекспорт”. За версією слідства, держпідприємство “Селидіввугілля” вступило у змову із цими компаніями під час проведення держзакупівель.

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Держпідприємство “Селидіввугілля”
Держпідприємство “Селидіввугілля” вступило у змову з двома компаніями

Наприкінці 2016 року ДП "Селидіввугілля" без тендеру купило у "Доненергоекспорту" шахтні світильники за 1078 гривень, а вже за два місяці ДП купило їх же вдвічі дорожче – за 2000 гривень. Тендер на другу партію "Доненергоекспорт" розіграв з "Тріалтрейдом". Різниця в пропозиціях компаній склала 10 гривень.

Подібна ситуація з закупівлею "Селидіввугіллям" інертного пилу. Цей тендер розіграли ті ж компанії, а вартість була завищена у півтори рази у порівнянні із попередніми поставками.

За останні два роки "Тріалтрейд" виграв на 43 тендерах "Селидіввугілля" 109 мільйонів гривень, хоча в його штаті працювала лише одна людина. Водночас в “Доненергоекспорті” нараховувалось аж 3 працівника, і перемоги на 86 тендерах у 282 мільйона гривень.

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"Доненергоекспорт" раніше було зареєстроване в Горлівці Донецької області, а після окупації міста переоформлене в Києві. За новою офіційною адресою, журналісти програми “Наші гроші з Денисом Бігусом” фірми не знайшли. Адреса компанії – це котлован на місці будівництва багатоповерхівки, на околиці Києва. Засновники фірми – Наталя та Валентин Горностаєви з Горлівки.

"Тріалтрейд" також зареєстрований на околиці столиці і за офіційною адресою відсутній. Власник – белізька компанія "Дебор інвестмент лімітед".

Місце реєстрації компанії
Місце реєстрації компанії "Тріалтрейд"

Як правило, ці компанії конкурували між собою на закупівлях ДП "Селидіввугілля". В ході розслідування детективи НАБУ з’ясували, що обидві фірми реєстрували податкові накладні з однієї ІР-адреси. Із заяви компанії "Укрдонінвест" вугільного бізнесмена Віталія Кропачова, фізично ці фірми сиділи в його будівлі.

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"За інформацією, наданою "Укрдонінвестом" на момент проведення тендеру в системі ProZorro, компанія "Тріалтрейд" була одним із понад 30 орендарів у бізнес-центрі на вул. Богдана Хмельницького, 26, включаючи "Чорноморнафтогаз". Віталій Кропачов до того моменту ще не був власником цієї будівлі. Після купівлі бізнес-центру, що вимагає інвестицій в ремонт, з усіма орендаторами були розірвані договори, і вони змінили дислокацію", – йдеться у заяві компанії.

Столичний офіс компанії
Бізнес-центр, де розташовувалась компанія "Тріалтрейд"

За версією бізнесмена, доки він орендував всю будівлю, ці компанії просто були суборендарями. А після того, як фірма викупила будинок, він розірвав договори оренди.

Цю версію спростовує суд між Фондом державного майна і компанією Кропачова. Будівля є історичною пам’яткою у власності ФДМУ і оренді Кропачова (зазначимо, що попри заяви Кропачова, за реєстром власник будівлі досі ФДМУ, – ред.).

Зазначимо, що у 2016 році ФДМУ через суд намагався забрати у Кропачова будинок з оренди, саме через наявність сторонніх орендарів. Тоді компанія Кропачова розірвала договори суборенди із фірмами. І відтоді в цьому офісі могли б сидіти, а, отже, і відправляти будь-які документи, тільки власні компанії вугільного бізнесмена.

Відео програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Теги: Новини України Гроші Новини Києва Розслідування вугільна промисловість Бізнес
Джерело: 24 Канал
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