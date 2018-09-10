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Які коштовності Єлизавета II подарувала Меган Маркл: фото

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл засвітила сережки з перлами і діамантами під час церемонії вручення премій WellChild Awards.

Як пише The Sun, цю унікальну прикрасу Єлизавета II подарувала герцогині Сассекській зі своєї особистої колекції.

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Ці витончені сережки – подарунок Єлизавети II для Меган Маркл

Експерти розповіли, що комбінація діаманта та перлини означає удачу і заступництво, а самі по собі перли символізують чистоту, мудрість, великодушність, а ще притягують добробут.

Як раніше повідомлялося, того вечора Маркл з'явилася на публіці в чорному брючному костюмі. Свій вишуканий образ герцогиня доповнила чорним клатчем з золотим ланцюжком і туфлями-човниками в тон.

Меган Маркл також любить тонкі персні

Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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