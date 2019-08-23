Які країни можуть врятувати економіку України: відповідь Огризка

Окрім Росії, Європи і США в України є ще багато потенційних торговельних партнерів. Йдеться, зокрема, про країни Африки або Південної Америки, Китай та Індію. Країни саме цих регіонів є для України важливим джерелом надходжень валюти.

Таку думку у програмі "Незалежність. Як це було" озвучив міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Огризко.

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Він вважає, що Україні необхідно експортувати свої товари в Китай, Індію, країни Африки або Південної Америки.

Наприклад, недавно я був свідком розмови двох бізнесменів, які обговорювали ситуацію в Китаї. Виявляється, що зараз після певних обмежень, які ввели США, Китай стикається з проблемою нестачі продовольства для багатьох регіонів цієї неосяжної країни,

– сказав Огризко.

За його словами, ми повинні заходити на всі ринки та просувати свої товари. Ба більше, вони у нас дуже часто європейської або навіть світової якості.

Уявіть собі ситуацію, коли, скажімо, спокійно країни купуватимуть нашу олію, мед, м'ясо, вироби з зерна і так далі. Чи це нам вигідно? Так безумовно вигідно. Питання навіть не може стояти. Ми повинні йти на всі ринки,

– запевнив голова МЗС 2007-2009 років.

Огризко додав, якщо Україна продає товари у ЄС, то вона отримує певні сертифікати. А сам факт експорту до Євросоюзу означає, що цей товар є найвищої якості. А також наголосив: "Чи цей товар не можна продати в Африці? Можна. Чи його не можна продати в Китаї? Можна. Чи його можна продати в Болівії чи Перу? Можна".

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