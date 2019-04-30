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      Які країни найбільше імпортують українські товари: інфографіка

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      Які країни найбільше імпортують українські товари
      Які країни найбільше імпортують українські товари / Фото з відкритих джерел

      У першому кварталі 2019 року Польща стала найбільшим імпортером українських товарів. Другу позицію посіла Російська Федерація.

      Україна у першому кварталі експортувала до Польщі товарів на 818 мільйонів доларів, а до Росії на 759 мільйонів доларів, повідомили у прес-службі ДФС.

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      На третьому місці Єгипет, який експортував товарів на 652 мільйона доларів, на четвертому Китай – 640 мільйонів доларів. П'ятірку замикає Туреччина – 638 мільйонів доларів.

      Всього за перший квартал українськими компаніями було експортовано товарів на 12,3 мільярдів доларів, що на 7% вище, ніж за перший квартал 2018 року.

      У ЄС Україна експортувала товарів на 5,7 мільярдів доларів, що на 5% вище ніж аналогічний період минулого року.

      Які товари найбільше експортували українські компанії? Продукцію металургійного комплексу, продукти рослинного походження та машини, обладнання, механізми, електротехнічне обладнання, електричні машини.

      Як змінився імпорт та експорт до РФ? З 2014 року експорт товарів до Росії впав більше ніж у 4 рази. Падіння експорту товарів до Росії продовжується та становить у першому кварталі 11%.

      Імпорт російських товарів теж зменшується. З 2013 року він впав на 66%. Падіння імпорту товарів з Росії продовжується та становить в першому кварталі 7%.

      До слова, у СНД Україна експортувала за перший квартал товарів на 1,5 мільярда доларів, що на 6% нижче ніж аналогічний період минулого року.

      експорт українських товарів польща росія єгипет туреччина китай
      Які країни імпортують українські товари: інфографіка Ukraine Now

      blog_ava
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      Теги: Імпорт Євросоюз Новини Польщі Новини Росії Єгипет Новини Туреччини Китай Експорт
      Джерело: 24 канал
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