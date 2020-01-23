Які країни наймогутніші в світі, – USNews

Наймогутніші країни світу – це країни, що регулярно фігурують у новинах, до яких прикута увага політичних діячів, і що формують тенденції, які панують у світовій економіці.

Зовнішня політика і військові бюджети скрупульозно відслідковуються. Коли вони щось обіцяють, принаймні, частина світової спільноти вірить, що вони це зроблять, пише USNews.

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Рейтинг "Кращі країни-2020", що складається спільно BAV Group (підрозділ маркетингової компанііVMLY & R) і Школою Уортона при Пенсільванському університеті, ґрунтується на опитуванні, в якому взяли участь 20 000 людей із чотирьох регіонів. Їхнім завданням було оцінити 73 країни за конкретними параметрами.

Показник "Могутність" заснований на середньому арифметичному оцінок за п'ятьма параметрами, які стосуються могутності країни. Це "Лідер", "Економічний вплив", "Політичний вплив", "Міцні міжнародні союзи" і "Військова сила". Цей показник складає 8% у зведеному рейтингу "Кращі країни".

Кращі країни за показником "Могутність":

1. США

2. Росія

3. Китай

4. Німеччина

5. Британія

6. Франція

7. Японія

8. Ізраїль

9. Південна Корея

10. Саудівська Аравія

Цього року склад десятки наймогутніших країн не змінився, хоча дві з них помінялися позиціями в рейтингу. США, які вважаються наймогутнішою країною на планеті, мають найбільшу в світі економіку і найбільший військовий бюджет. У 2018 року вони витратили на військову техніку та особовий склад більше 649 мільярдів доларів. США лідирують у так званій "Війні з терором", роблять найбільший внесок у НАТО і зміцнюють союзи, виділяючи мільярди доларів на військову допомогу країнам у всьому світі. У 2017 році (останньому, на який є дані) США витратили на економічну допомогу трохи більше 35 мільярдів доларів, а на військову – майже 15 мільярдів.

Росія і Китай – наступні дві країни за могутністю – входять до четвірки країн з найбільшими у світі військовими витратами.

За першою трійкою йдуть Німеччина, Британія. Франція та Японія – країни з великими економіками, які активно надають економічну допомогу.

Ізраїль, який перебуває на восьмому місці, витрачає на оборону більший відсоток від свого ВВП, ніж США.

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Південна Корея і Саудівська Аравія помінялися цього року місцями, посівши в рейтингу відповідно дев'ятий і десятий рядки.

Країни, які сприймаються як менш могутні, це за звичай порівняно маленькі держави з економіками невеликого або середнього розміру. Вигляд найменш могутньої країни має Словенія. У п'ятірку найменш могутніх країн також входять країни Прибалтики (Естонія, Латвія і Литва) і Словаччина.

Перша трійка

1. США

Місце в рейтингу з 2019 року не змінилося.

ВВП – 20,5 трильйона доларів; населення – 327,2 мільйона людей; ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності – 62,87 тисяч доларів.

Сполучені Штати Америки – найпотужніша економічна і військова держава в світі. Крім того, її культурний вплив поширюється на весь світ, насамперед завдяки популярним музиці, кіно і телебаченню. У 2016 році президентом США став Дональд Трамп. Риторика Трампа і його позиція з таких питань, як імміграція та зовнішня торгівля, змушують інші країни, включаючи найближчих союзників американців, всерйоз задуматися про те, якого курсу будуть дотримуватися США на світовій арені в подальшому.

2. Росія

Місце в рейтингу з 2019 року не змінилося.

ВВП – 1,7 трильйона доларів; населення – 144,5 мільйона людей; ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності – 28,79 тисяч доларів.

Масштаб Росії важко собі уявити. Це найбільша за сухопутною територією країна в світі – майже вдвічі більша, ніж Канада, яка перебуває на другому місці за загальною площею. На суші вона межує з більш ніж десятком держав, а на морі – також з Японією і США.

3. Китай

Місце в рейтингу з 2019 року не змінилося.

ВВП – 13,6 трильйона доларів; населення – 1,4 мільярда людей; ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності – 18,12 тисяч доларів.

Китай – одна з найдавніших цивілізацій у світі. З 1949 року, коли він отримав назву Китайської Народної Республіки, ним править Комуністична партія. Китай посідає перше місце в світі за кількістю населення і друге – за площею сухопутної території.

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