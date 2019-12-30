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      Які країни отримують найбільше вигоди від Світової організації торгівлі: інфографіка

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      Світова організація торгівлі / bloomberg.com/europe

      Найбільшу вигоду від участі у Світовій організації торгівлі отримують США, Китай та Німеччина. Ці країни зі значним відривом отримали більше прибутку, безпосередньо пов'язаного з членством у СОТ. Зокрема, прибуток США оцінюється у 87 мільярдів доларів, Китаю – 86 мільярдів доларів та Німеччини – близько 66 мільярдів доларів.

      Про це свідчить дослідження Фонду Бертельсмана.

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      Дослідники поставили собі за мету розрахувати ефект від СОТ на добробут 180 країн світу, у тому числі для 164 її членів. Розраховували як зовнішні, так і внутрішні торговельні потоки, які стали результатом членства в організації торгівлі.

      У випадку країн, які не були членами СОТ, аналітики розрахували втрати у добробуті і внаслідок цього – в експорті. Так, з 1980 року по 2016 рік номінальний експорт для країн, що не входять до СОТ, скоротився у середньому до 5,5%. Водночас, цей показник зріс в середньому на 14% для тих держав, які є членами організації.

      СОТ – це операційна система економіки, яка щодня забезпечує обіг товарів і послуг в стабільному середовищі, яка спирається на чіткі правила,
      – зазначив експерт з торгівлі Фонду Бертельсманна Крістіан Блют.

      Згідно з дослідженням, від СОТ найбільше виграють країни з потужним виробництвом та експортоорієнтованої економікою. Крім трійки лідерів рейтингу, це – Південна Корея і Мексика.


      Які країни отримують найбільше вигоди від СОТ / інфографіка Фонду Бертельсманна

      При цьому, дослідники визнають, що діяльність організації вперше за 25 років виявилася по загрозою. З 11 грудня в Апеляційному органі СОТ немає достатньої кількості суддів (повинно бути сім фахівців). 

      Така ситуація склалася через те, що США протягом двох років блокували призначення суддів. 10 грудня завершилися чотирирічні повноваження двох з трьох арбітрів, які залишалися. Таким чином, апеляційний орган, який розглядає суперечки в межах СОТ, не має кворуму для прийняття рішень.

      У жовтні, через ескалацію торгових конфліктів, СОТ погіршила прогноз щодо зростання світової торгівлі. У 2019 році обсяг повинен зрости на 1,2% (замість 2,6% у квітневому прогнозі), що може стати найгіршим результатом з 2009 року. Прогноз на 2020 рік був погіршений з 3% до 2,7%.

      Що таке Світова організація торгівлі?Це міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням. Головними цілями Організації є забезпечення тривалого і стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв’язків, лібералізація міжнародної торгівлі, поступове скасування митних і торговельних обмежень, забезпечення прозорості торговельних процедур.

      СОТ була створена у січні 1995 року після підписання відповідної багатосторонньої угоди у Марракеші (Марокко).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: СОТ Торгівля Експорт ВВП
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