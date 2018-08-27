Які країни туристи відвідували найбільше у 2017: оприлюднено рейтинг

Найпопулярнішою країною серед туристів у 2017 році стала Франція. Її відвідали 86,9 мільйонів відпочивальників, що на 5,1% більше, аніж у 2016. До п'ятірки лідерів долучилися також Іспанія, США, Китай та Італія.

Таку інформацію оприлюднила Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

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Зазначається, що найпопулярнішою серед туристів у 2017 році стала Франція. До країни навідалося 86,9 мільйонів відпочивальників. Це – на 5,1% відсотків більше, ніж у 2016 році. Другу сходинку посіла Іспанія, туди у 2017 завітали 81,8 мільйонів туристів, що на 8,6% більше, ніж у 2016.

До п'ятірки популярних серед туристів країн у 2017 також увійшли США, Китай та Італія.

Загалом, за даними організації, у 2017 році кількість туристів у світі досягла 1,323 мільярди осіб, – це найкращий показник за останні сім років.