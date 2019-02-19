Які країни завдають найбільших збитків Росії: дані міністерства економічного розвитку РФ

Проти російських товарів станом на кінець 2018 року діє 159 обмежень у 62 країнах. Збитки, які ззовні завдали економіці РФ, оцінюють у 6 мільярдів доларів на рік.

Так, Україні увійшла до трійки лідерів за розмірами збитків, завданих економіці Росії у 2018 році. Відповідні дані оприлюднило міністерство економічного розвитку РФ.

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Лідери за кількістю введених обмежень проти Росії:

Євросоюз – 25 обмежень

Україна – 22

Індія – 16

Білорусь – 13,

Туреччина – 12

США – 9

Йдеться про обмежувальні заходи, які охоплюють як санкції, так і введені країнами мита, ліцензування, квоти, технічні бар’єри, санітарні та фітосанітарні заходи.

Так, збитки економіці Росії з боку країн Євросоюзу становить 2,4 мільярда доларів, на другому місці – США з 1,12 мільярдами доларів. На третьому місці – Україна з 775 мільйонами доларів. Туреччина завдала РФ збитків на 713 мільйонів доларів, коли Індія, своєю чергою, – 377 мільйонів доларів. Також Росія вказала збитки з боку Ірану – 320 мільйонів доларів і Китаю – 174 мільйони доларів. Імовірний збиток від обмежувальних заходів, введених Білоруссю, становить 42 мільйони доларів.



До речі, найбільших втрат від обмежень зазнав металургійний сектор Росії – майже 4 мільярди доларів, на другому місці – сільськогосподарська промисловість, на третьому – хімічна промисловість.

Зазначимо, що Рада міністрів Євросоюзу під час засідання 18 лютого ухвалила так званий "азовський" пакет санкцій проти Російської Федерації. Своєю чергою, посол України у США Валерій Чалий повідомив, що влада США у взаємодії із європейськими союзниками готує додатковий пакет санкцій проти Росії. Чергові обмеження пов’язані із російською агресією у Чорному та Азовському морях.