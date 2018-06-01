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Які купальники обирають справжні принцеси й представниці королівських родин: фото

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Які купальники обирають представники королівських родин
Які купальники обирають представники королівських родин / Колаж 24 канал

У нашій підбірці ми розглянули п'ятьох представниць королівських сімей, які мають багато шанувальників. Зокрема, це ікона стилю Грейс Келлі і принцеса Діана; дружини внуків королеви Єлизавети II – Кейт Міддлтон і Меган Маркл, а також принцесу Олімпію, яку називають справжнім трендсеттером.

Раніше повідомляли, що влітку 2018 року наймоднішими на пляжі будуть ті, хто надає перевагу ретро-стилю. Все тому, що закритий ретро-купальник з поясом став наймоднішим пляжним вбранням 2018 року. Тому спершу необхідно згадати про образ принцеси Монако Грейс Келлі на пляжі, адже такий "лук" є актуальним і по сьогодні.

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Грейс Келлі задала правила хороших манер на 70 років вперед. Минуло понад півстоліття, а її класичні білі і чорні купальники (злиті або роздільні) досі є актуальними і символізують вишуканий смак.

Крім того, Грейс могла вдало поєднати їх з окулярами cat eye, вільною сорочкою over size і капелюхом.

грейс келлі купальник
Грейс Келлі у закритому купальнику

грей келлі купальник
Грейс Келлі у закритому купальнику

грейс келлі у купальнику
Грейс Келлі у закритому купальнику

грейс келлі
Грейс Келлі у закритому купальнику

грейс келлі купальник
Грейс Келлі на пляжі

Як писали західні ЗМІ, у серпні минулого року дружина принца Гаррі Меган Маркл відпочивала з друзями в італійському містечку Позітано, де папараці встигли сфотографувати її в бікіні і в капелюшку. 

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До слова, Меган при зрості 171 см і вагою 55 кг, може одягнути будь-який відкритий купальник і виглядати у ньому чудово. Підтримувати фізичну форму їй допомагає здоровий спосіб життя і відповідне харчування.

меган маркл
Меган Маркл / Instagram

меган маркл
Меган Маркл / Instagram

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/beauty/exterior/79992-megan-markl-v-bikini.htmlмеган маркл
Меган Маркл / Instagram

меган маркл принц гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі у купальниках

Чудовою фігурою може похвалитися і Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська.

кейт міддлтон


Кейт Міддлтон у купальнику

А от принцеса Діана ніколи не була прихильницею мінімалізму.  У пресі раз у раз з'являлися її фото в купальниках з тропічними, квітковими і леопардовими принтами, помаранчеві бандо, психоделічні градієнти.

принцеса діана у купальнику
Принцеса Діана у відкритому яскравому купальнику

Варто згадати ще й про принцесу Данії і Греції 21-річну Олімпію. Дівчина, яка працює моделлю, має чимало прихильників і активно веде сторінки соцмереж.

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Марія Олімпія / Instagram

 

Теги: Меган Маркл LifeStyle Кейт Міддлтон Мода Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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