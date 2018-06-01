Які купальники обирають справжні принцеси й представниці королівських родин: фото
У нашій підбірці ми розглянули п'ятьох представниць королівських сімей, які мають багато шанувальників. Зокрема, це ікона стилю Грейс Келлі і принцеса Діана; дружини внуків королеви Єлизавети II – Кейт Міддлтон і Меган Маркл, а також принцесу Олімпію, яку називають справжнім трендсеттером.
Раніше повідомляли, що влітку 2018 року наймоднішими на пляжі будуть ті, хто надає перевагу ретро-стилю. Все тому, що закритий ретро-купальник з поясом став наймоднішим пляжним вбранням 2018 року. Тому спершу необхідно згадати про образ принцеси Монако Грейс Келлі на пляжі, адже такий "лук" є актуальним і по сьогодні.
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Грейс Келлі задала правила хороших манер на 70 років вперед. Минуло понад півстоліття, а її класичні білі і чорні купальники (злиті або роздільні) досі є актуальними і символізують вишуканий смак.
Крім того, Грейс могла вдало поєднати їх з окулярами cat eye, вільною сорочкою over size і капелюхом.
Грейс Келлі у закритому купальнику
Грейс Келлі у закритому купальнику
Грейс Келлі у закритому купальнику
Грейс Келлі у закритому купальнику
Грейс Келлі на пляжі
Як писали західні ЗМІ, у серпні минулого року дружина принца Гаррі Меган Маркл відпочивала з друзями в італійському містечку Позітано, де папараці встигли сфотографувати її в бікіні і в капелюшку.
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До слова, Меган при зрості 171 см і вагою 55 кг, може одягнути будь-який відкритий купальник і виглядати у ньому чудово. Підтримувати фізичну форму їй допомагає здоровий спосіб життя і відповідне харчування.
Меган Маркл / Instagram
Меган Маркл / Instagram
Меган Маркл / Instagram
Меган Маркл і принц Гаррі у купальниках
Чудовою фігурою може похвалитися і Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська.
Кейт Міддлтон у купальнику
А от принцеса Діана ніколи не була прихильницею мінімалізму. У пресі раз у раз з'являлися її фото в купальниках з тропічними, квітковими і леопардовими принтами, помаранчеві бандо, психоделічні градієнти.
Принцеса Діана у відкритому яскравому купальнику
Варто згадати ще й про принцесу Данії і Греції 21-річну Олімпію. Дівчина, яка працює моделлю, має чимало прихильників і активно веде сторінки соцмереж.
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Марія Олімпія / Instagram
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