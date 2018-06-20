Які купальники одягають "ангели" Victoria's Secret: гарячі фото

Білизняний бренд Victoria's Secret славиться не лише своєю якісною продукцією, а й моделями, які презентують модний бренд. "Ангели" одні з перших демонструють світові модні новинки та задають тону у будь-якому сезоні.

Щоб підтримувати форми, "ангели" Victoria's Secret постійно тренируються та підтримують здорове харчування. Саме тому вони не бояться демонструвати свої фігури на знімках у соцмережах. Супермоделі багато подорожують в рамках роботи та й просто відпочивають, показуючи, у чому вони відвідують морські пляжі та вечірки.

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Цього разу варто звернути увагу на одні з найактуальніших речей цього сезону – купальники. У 2018 особливо популярними стали суцільні купальники, а також модне бікіні зі спущеними плечима. Однак ніхто не відміняв всіх улюблених та зручних роздільних купальників на бретельках, які вигідно підкреслюють жіночі принади.

Варто поглянути, що ж одягають у своїх відпустках та робочих відрядженнях перші-красуні подіумів Victoria's Secret та обрати свій улюблений "образ" для морського узбережжя.

Ромі Стрейд

22-річна голландська модель Ромі Стрейд чи ненайбільше з усіх "ангелів" полюбляє ніжитись на теплому сонці. У дівчини чудова фігура, яка дозволяє їй приміряти найрізноманітніші фасони купальників. Найчастіше зірку можна побачити у роздільних купальниках.

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Сара Сампайо

Португальська красуня Сара Сампайо не менше інших відпочиває на розкішних яхтах, смакує прохолодні коктейлі та насолоджується відпустками у заморських країнах. Її смаглява шкіра дозволяє експериментувати з яскравими кольорами купальників. 26-річна модель часто обирає суцільні купальники з різноманітною геометрією.

Ельза Госк

Модель зі Швеції Ельза Госк давно полюбляє носити вінтажні речі, а також витриманий ретро-стиль. Її любов до подорожей, розкішного життя та модних речей яскраво відображається на "пляжних" фотографіях. 29-річна дівчина не боїться одягати купальники різних фасонів – її фігура та впевненість у собі це дозволяє.

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Жасмін Тукс

27-річна американська модель Жасмін Тукс обожнює сонячні країні. Її дитинство, проведене у завжди сонячній Каліфорнії, схоже, на це повпливало. Дівчина часто публікує свої фотографії в соцмережах, де показує стрункі форми у купальниках соковитих кольорів. Незважаючи на те, що Жасмін є темношкірою, вона часто полюбляє одягати купальники темних відтінків.

Жозефін Скрівер

Данська топ-модель Жозефін Скрівер не менше інших подорожує світом та приймає сонячні ванни на найпрестижніших морських курортах. 25-річна дівчина найбільше полюбляє "спортивні" купальники без зайвих деталей, які чудово підкреслюють її пишні груди та сідниці.