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Які ліки надаються безкоштовно при лікуванні у стаціонарі

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Які ліки надаються безкоштовно при лікуванні у стаціонарі
Які ліки надаються безкоштовно при лікуванні у стаціонарі / lotos74

Українці можуть отримати безкоштовно ліки та медвироби, вакцини та сироватки на стаціонарному лікуванні.

Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Пацієнти мають право на отримання безкоштовних ліків від розповсюджених хвороб під час лікування на стаціонарі.

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Всі лікарні зобов'язані мати лікарські засоби з Базового переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я, до якого увійшли 427 безпечних та реально працюючих діючих речовин (понад тисячу ліків від різних виробників) від розповсюджених хвороб.

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У Нацперелік увійшли ліки від серцево-судинних захворювань, хвороб органів дихання, інфекційних захворювань, хвороб кістково-м’язової системи, хронічних захворювань нирок тощо.

Для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Нацпереліку надаються безоплатно на весь період лікування,
– зазначили у МОЗ.

Як перевірити наявність ліків від найбільш поширених хвороб у медзакладі

1. На інформаційних стендах в закладах охорони здоров’я, які щотижня мають оновлювати перелік лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів на інформаційних стендах.

2. На офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь

3. У мобільному додатку "Ліки Контроль".

Ліки, які увійшли до Нацпереліку, можна переглянути за посиланням.

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Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України Медична реформа Профілактика захворювань Міністерство охорони здоров’я Лікування Здоров'я Медицина
Джерело: 24 Канал
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