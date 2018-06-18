Які ліки небезпечно вживати з їжею

Поєднання певних ліків з їжею під час лікування може погіршити або повністю нейтралізувати лікувальну дію препаратів.

Одними з найбільш конфліктних з їжею препаратів є антибіотики, передає Ukrhealth.

Їх не можна приймати, споживаючи молочну продукцію, не можна вживати алкоголь. Також доведеться тимчасово обмежити в раціоні кислі фрукти, соки та страви, які містять оцет. Це все нейтралізує дію препарату.

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Антидепресанти, які містять інгібітори моноаміноксидази, не варто поєднувати з твердим сиром, квашеною капустою, соєвим соусом, печінкою, в’яленою рибою та м’ясом.

Також не треба споживати під час лікування йогурти, інжир, ізюм і сметану. Ці всі продукти містять тирамін, який у поєднанні з інгібіторами може різко підвищувати артеріальний тиск. Категорично не можна вживати алкоголь, зокрема, червоне вино.

Антикоагулянти, які розріджують кров, не можна поєднувати з журавлиною та морсом – це може спричинити внутрішню кровотечу.

Ефект аспірину може вдвічі зменшитись, якщо приймаючи його, їсти страви з великим вмістом білків, жирів і вуглеводів.

А у поєднанні з цитрусовими соками може статись сильне подразнення слизової шлунка. У жодному випадку не можна запивати аспірин молоком – це повністю нейтралізує ліки.

Болезаспокійливі препарати не варто поєднувати з копченостями – дія ліків зникає.

А гормональні препарати впливають на обмін речовин, тож аби не виникло ускладнень – їжте продукти, які містять багато білків, солей калію і вітамінів: сир та інші молочні продукти, курагу, рибу, родзинки, ягоди і гарбуз.

Лікарські препарати, які містять залізо, не можна поєднувати з кавою, чаєм, молочними продуктами, горіхами, солодощами та виробами з борошна – ці продукти ускладнюють засвоєння заліза в організмі.

Препарати, що знижують тиск, не можна поєднувати з алкоголем. Він нейтралізує лікувальний ефект і може спричинити різкий стрибок тиску, через що ви навіть можете втратити свідомість.

Сечогінні препарати не слід поєднувати з коренем солодки. Оскільки такі ліки сприяють виведенню калію з організму. Тож аби поновити ці запаси в організмі, треба їсти зелений горошок, щавель, шпинат, курагу, буряк, цибулю, картоплю, яблука і моркву.

Протиревматичні препарати впливають на слизову шлунково-кишкового тракту. Тож під час лікування необхідно відмовитись від сирих овочів, фруктів, смажених страв, грибів, м’ясних і рибних бульйонів.

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