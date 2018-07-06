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Які ліки та де можна отримати безкоштовно: пояснення Супрун

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Які ліки та де можна отримати безкоштовно
Які ліки та де можна отримати безкоштовно / medium.com

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала перелік ліків та місць, де їх можна отримати без плати.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

Медзаклади

Тут можна отримати безкоштовно приблизно 500 різних препаратів та 700 медичних виробів. Це, зокрема, стенти, онкопрепарати, ліки проти гепатиту, онко реагенти, ліки для трансплантації.

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Під час лікування на стаціонарі можна отримати медикаменти для лікування найбільш поширених хвороб, перевірити наявність ліків можна тут.

Також безкоштовно людина може вакцинуватися у медзакладах, а також пройти швидкі тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити. Безкоштовно можна здати такі аналізи: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкозу крові, загальний холестерин.

Аптеки

Ліки проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету II типу можна безкоштовно або за невелику доплату отримати в аптеках, якщо людина покаже рецепт від лікаря.
http://moz.gov.ua/dostupni-liki

За місцем проживання в ендокринолога можна взяти рецепт на препарати інсуліну.

До слова, в Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію популярного антибактеріального препарату "Офлоксин", виготовленого компанією "Зентіва" з Чехії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Серцево-судинні захворювання Медицина Уляна Супрун Ліки Діабет
Джерело: 24 Канал
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