Ліки від нежитю можуть бути смертельно небезпечними: результати дослідження

Науковці з США встановили, що безрецептурні ліки від застуди можуть спровокувати смертельні інфаркти та інсульти.

Про йдеться в результатах дослідження вчених з UPMC Pinnacle в Пенсильванії.

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Як показали досліди, людям, що страждають через високий артеріальний тиск та хвороби серця, варто уникати ліків від нежитю, що продаються без рецепту.

В цілому, для всього населення, включаючи і людей з низьким ризиком серцево-судинних захворювань, схожі препарати можуть бути небезпечними.



Ліки від нежитю звужують судини

Справа в тому, що в цих ліках містяться деякі активні речовини, котрі збільшують артеріальний тиск. Протизастійні препарати зменшують приплив рідини в синуси, висушуючи їх і скорочуючи інтенсивність нежитю.

Але вони також звужують і кровоносні судини. У цих препаратах використовуються такі інгредієнти, як псевдоефедрин або фенілефрин, котрі можуть бути дуже небезпечними для серцево-судинної системи.

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