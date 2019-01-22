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      Ліки від нежитю можуть бути смертельно небезпечними: результати дослідження

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      Які ліки від нежиті можуть викликати інфаркт та інсульт
      Які ліки від нежиті можуть викликати інфаркт та інсульт / 24 Канал

      Науковці з США встановили, що безрецептурні ліки від застуди можуть спровокувати смертельні інфаркти та інсульти.

      Про йдеться в результатах дослідження вчених з UPMC Pinnacle в Пенсильванії.

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      Як показали досліди, людям, що страждають через високий артеріальний тиск та хвороби серця, варто уникати ліків від нежитю, що продаються без рецепту.

      В цілому, для всього населення, включаючи і людей з низьким ризиком серцево-судинних захворювань, схожі препарати можуть бути небезпечними.

      Ліки від нежиттю
      Ліки від нежитю звужують судини

      Справа в тому, що в цих ліках містяться деякі активні речовини, котрі збільшують артеріальний тиск. Протизастійні препарати зменшують приплив рідини в синуси, висушуючи їх і скорочуючи інтенсивність нежитю.

      Але вони також звужують і кровоносні судини. У цих препаратах використовуються такі інгредієнти, як псевдоефедрин або фенілефрин, котрі можуть бути дуже небезпечними для серцево-судинної системи.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Ліки Лікування
      Джерело: 24 Канал
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