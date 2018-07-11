Які люди більше схильні до ожиріння: неочікувана відповідь

Шведські дослідники провели експеримент і встановили, які діти більше схильні до поширеного захворювання – ожиріння.

На цей факт впливає пора року, коли зачали дитину, пише Daily Mail.

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Експеримент показав, що якщо дитину зачали в холодну пору року і вона народилася ближче до кінця року, то у неї буде коричневий жир. Це означає, що такий тип жирових клітин здатний спалювати білий жир (він запасає енергію) з метою отримання енергії.

Науковці вияснили, що гризуни, які спарювалися в умовах більш низьких температур, мали більший рівень коричневого жиру. Проте є підстави вважати, що на це може впливати умови, в яких жили батьки до зачаття дитини.

Дослідження показало, що температура до зачаття у самок гризунів не впливала на жирову тканину, у самців це грало роль. Якщо останніх до зачаття тримали при більш низькій температурі, то у його потомства було більше активного коричневого жиру і воно набирало менше ваги на жирних продуктах. Аналіз сперми показав, що у таких самців спостерігалися позитивні зміни в активності генів.