Які люди більше схильні до розвитку діабету: неочікувана відповідь

Науковці з Південної Кореї прийшли до висновку, що люди, у яких діагностовано онкологічні захворювання, мають підвищений ризик розвитку діабету.

У дослідженні взяли участь понад 500 тисяч чоловіків та жінок віком від 20 до 70 років, інформує JAMA Oncology.

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У добровольців не було виявлено ні раку, ні діабету. За сім років онкологія виникла у 15 тисяч пацієнтів, діабет – у понад 26 тисяч людей.

Вчені встановили, що люди, які захворіли на рак, на 35% частіше стикалися з діабетом, ніж ті, хто не мав онкології.

Діабет зустрічався найчастіше у пацієнтів з раком жовчного міхура та легені. Це захворювання супроводжувалося й при раку молочної залози, щитоподібної залози та шлунку.

Науковці припускають, що на розвиток діабету впливає не сама онкологія, а протипухлинна терапія.

Нагадаємо, що дослідники зі Швеції встановили, що частіше хворіють на рак передміхурової залози чоловіки з недостатньо активними сперматозоїдами.