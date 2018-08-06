Які люди більше схильні заразитися грипом

Учені з Університету Мічигану прийшли до висновку, що більший ризик захворіти на грип є у людей з надмірною вагою.

Все тому, що ступінь заразності залежить від ваги людини, пише Science Daily.

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Науковці спостерігали за майже двома тисячами осіб впродовж трьох сезонів грипу.

Люди з ознаками ожиріння демонстрували на 42% довше симптоми грипу, ніж люди з нормальною вагою. В організмі людей з надмірною вагою більше зберігається вірус. Таким чином, вони здатні заразити більшу кількість людей.

Науковці пов’язують це з тим, що ожиріння порушує імунну реакцію організму та спричиняє запальні процеси. Через останні вірус грипу довше зберігається в організмі.