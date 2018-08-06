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Які люди більше схильні заразитися грипом

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Які люди більше схильні заразитися грипом
Які люди більше схильні заразитися грипом / plat4mbooks.sk

Учені з Університету Мічигану прийшли до висновку, що більший ризик захворіти на грип є у людей з надмірною вагою.

Все тому, що ступінь заразності залежить від ваги людини, пише Science Daily.

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Науковці спостерігали за майже двома тисячами осіб впродовж трьох сезонів грипу.

Люди з ознаками ожиріння демонстрували на 42% довше симптоми грипу, ніж люди з нормальною вагою. В організмі людей з надмірною вагою більше зберігається вірус. Таким чином, вони здатні заразити більшу кількість людей.

via GIPHY

Науковці пов’язують це з тим, що ожиріння порушує імунну реакцію організму та спричиняє запальні процеси. Через останні вірус грипу довше зберігається в організмі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Інфекція Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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