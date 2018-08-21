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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Які люди найчастіше зраджують: вчені здивували заявою

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Які люди найчастіше зраджують
Які люди найчастіше зраджують / independent.co.uk

Дослідження науковців з Університету Квінсленда дозволило виокремити кілька чинників, які вказують на те, які люди більше зраджують.

Висновки експерименту опублікували в Британському журналі психології, пише The Independent.

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Вони встановили, що більш імпульсивні люди схильні до зрад. Все через характер людей – вони можуть зраджувати партнеру залежно від емоцій та думок. Такі люди не обмірковують ситуацію.

Які люди найчастіше зраджують
Які люди найчастіше зраджують

Ще одним фактором зрад є велика кількість сексуальних партнерів. Ті, хто мав більше сексуального досвіду, частіше шукали інших партнерів на стороні. Такі учасники мали більший потяг до сексу, ніж інші добровольці.

Вчені називають основні причини зрад: почуття відстороненості від партнера і низька задоволеність стосунками.

До того ж, тривалість відносин майже не впливає на те, що партнери починають зраджувати.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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