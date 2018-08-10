Які люди схильні переоцінювати свій інтелект
Вчені у ході дослідження встановили, який тип людей здатний переоцінювати свої інтелектуальні здібності.
Дослідники з Варшавського університету та Університету Західної Австралії опитали понад 520 студентів, пише ScienceDirekt.
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Їх попросили оцінити власний інтелект за 25-бальною шкалою та вказати інформацію про те, як часто вони впадають у депресію. Після цього дослідники пройшли IQ-тест.
Запальні люди схильні переоцінювати свій інтелект
Вчені встановили, що запальні учасники експерименту переоцінювали свій інтелект, а невротичні – навпаки, вважали себе менш розумними, ніж показав тест.
Висновок науковців такий: студенти, які схильні до нарцисизму, думають про себе краще, ніж вони є. Відповідно, таким людям складно довести правоту у гніві.
Запальним людям складно довести правоту
До слова, американські науковці провели експеримент та встановили, який колір світла здатний негативно впливати на зір.
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