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      Які медичні документи можна буде отримати онлайн

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      Які медичні документи можна буде отримати вдома
      Які медичні документи можна буде отримати вдома / obozrevatel.com

      У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що з 2019 року довідку від лікаря, рецепт та історію хвороби можна буде отримувати онлайн.

      Такі медичні документи можна буде отримувати через Національну службу здоров'я України, передає ТСН.

      Зокрема, українці матимуть змогу отримати онлайн відшкодування вартості препаратів для лікування окремих захворювань, довідку від лікаря, рецепт та історію хвороби.

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      Як відомо, до електронної системи охорони здоров'я eHealth під'єднано більше тисячі медичних установ України. Основне завдання системи — збирати дані про лікарні, лікарів і пацієнтів. Повноцінно система eHealth має запрацювати вже у 2020-му році.

      Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік. У ньому на систему охорони здоров'я передбачено 92,3 млрд гривень. Заклали кошти на реалізацію пілотного проекту з розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях і Києві.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Новини України Медицина Медична реформа Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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