Які медичні послуги є безкоштовними в Україні: повний перелік

За медичну реформу в Україні депутати проголосували 18 жовтня 2017 року. У МОЗ нагадали, які медичні послуги є безкоштовними для українців.

Закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів передбачає, що 100% послуг первинної допомоги, які надає сімейний лікар, терапевт або педіатр, оплачуються з держбюджету.

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Безкоштовними послугами первинної медичної допомоги є, зокрема, послуги сімейного лікаря, педіатра, певні види досліджень, екстрена медична допомога.

До обов'язків сімейного лікаря входить: спостереження за станом здоров’я пацієнтів за допомогою різних досліджень, діагностування та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями; невідкладна допомога; скерування пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги; профілактика: вакцинація, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику; консультації.

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Послуги сімейного лікаря будуть безкоштовними

Сімейний лікар також може спостерігати неускладнену вагітність та спостерігати за здоровою дитиною відповідно до вікових особливостей та потреб. А також надавати окремі послуги паліативної допомоги.

Наприклад, оцінити ступінь болю, призначити та виписати рецепт на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому.

Сімейний лікар призначає ліки та виписує рецепти, за якими у тому числі можна отримати препарати за програмою відшкодування вартості ліків.

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Серед безкоштовних досліджень – загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою; глюкоза крові; загальний холестерин; аналізи сечі; електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою; мікроскопія харкотиння; швидкі тести на вагітність, ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс та тропонін.



Низка медичних досліджень буде безоплатною

Безкоштовною також є екстрена медична допомога, зокрема, для пацієнтів з серцевим нападом, інсультом, апендицитом, після ДТП чи побутової травми.



За екстрену медичну допомогу платитиме держава

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Що робити, якщо у медзакладі відмовляються безкоштовно проводити одну з вищеперелічених послуг або вимагають гроші за них:

1. Дізнайтеся, чи ваш заклад первинної медичної допомоги уже працює з НСЗУ (Національна служба здоров'я України) на офіційному сайті Служби.

2. Якщо медзаклад має договір з НСЗУ, звертайтеся зі скаргою на Урядову гарячу лінію — 15-45. З осені у Нацслужби здоров’я запрацює власний контактний центр, куди можна буде звернутися.

2. Якщо ваш заклад ще не підписав договір із НСЗУ, зверніться зі скаргою до головного лікаря та/або у місцевий департамент чи відділ охорони здоров’я.

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