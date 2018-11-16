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      Які методи використає Росія для втручання у вибори в Україні: пояснення глави МінТОТ

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      Вадим Черниш – міністр з питань тимчасово окупованих територій
      Вадим Черниш – міністр з питань тимчасово окупованих територій / 24 канал

      Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш озвучив, які механізми може використати Росія для впливу на вибори в Україні.

      Про це він заявив в рамках 6-ї сесії міжнародного проекту "Острог Форум".

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      Урядовець говорив зі студентами Національного університету "Острозька академія" про актуальні питання національної безпеки. Зокрема, повідомив, які механізми впливу на вибори в Україні може використати Російська Федерація.

      Наразі ми розрізняємо три компоненти втручання у виборчий процес. Перший – це втручання в інфраструктуру виборчої системи. Маючи доступ до реєстру виборців, можна суттєво спотворити результат, або навіть знищити список виборців за кілька днів до голосування,
      – наголосив глава МінТОТ.

      За його словами, ще однією можливістю, яку Росія спробує використати для втручання в українські вибори є велика кількість фішингових сайтів і неодноразові спроби хакерів зламати сайти чи поштові сервіси українських відомств та політиків. Таким чином, вони намагаються отримати доступ до закритої інформації.

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      "А в подальшому використання отриманої інформації, аби штучно створити конфлікт між політичними гравцями, викинути компромат, звичайно, з використанням своїх каналів поширення інформації. Тобто створити "війну всіх проти всіх" і загальний хаос", – пояснив міністр.

      Третім фактором спроби Росії втрутитись у російські вибори є, за словами Вадима Черниша, використання кіберпростору.

      Тролі, які в соціальних мережах починають дискусії не характерні для українських користувачів наприклад, щодо федералізації. Для прикладу: у мережі ширяться неправдиві повідомлення про те, що відомий міжнародний експерт підтримав тренди про федералізацію і що це єдиний шлях зберегти Україну. Здебільшого, в кінці таких повідомлень зазначаються тези про те, що потрібно змінити владу, яка буде вигідна Росії, змінити напрямки політики та інше,
      – навів приклад глава міністерства з окупованих територій.

      Він наголосив, що до виборів потрібно "напрацьовувати механізми протистояння таким викликам, консолідувати суспільство і діяти професійно, розуміючи всі ці тонкощі та механізми, які використовує Росія".

      Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Парламентські вибори заплановані на 27 жовтня 2019 року.

      До слова, 15 листопада на офіційний сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України здійснили хакерську атаку.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Президентські вибори 2019 Україна – Росія Парламентські вибори 2019 хакери
      Джерело: 24 канал
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