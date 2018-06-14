21:02
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні

Які методи використовувала більшовицька влада аби знищити кобзарів

Зроблено в Україні 197 Читать новость на русском

Здавалось дивним, чим ці мандрівні музиканти могли викликати такий гнів у радянської влади. Часто сліпі, тож із поводирями вони ходили від села до села, виступаючи на базарних площах, біля церков.

Ліричні думи цих старців про героїчне минуле, або ж на релігійну тематику явно не вписувались у рамки ідеології, яку активно нав’язувала країна рад.

Читайте також: Як американка із ексцентричної багатійки перетворилася на дослідницю українського Полісся

Проти кобзарів розгорнули системний план ліквідації, розписаний на кілька років уперед.

Виявити через бюрократичні вимоги

Для початку потрібно було зрозуміти масштаб їхньої діяльності, а для цього видали постанови "Про обов’язкову реєстрацію музичних інструментів у відділах міліції та НКВС" та "Затвердження репертуару". Відтепер кожному кобзареві потрібно було отримати дозвіл на свою діяльність, інакше його прирівнювали до жебрака.


Кобзарі

За найменше порушення – кидали за ґрати, відправляли в ГУЛАГ або ж конфісковували кобзи. Тоді українці заступилися за своїх музикантів – почали переховувати їх, тож радянській владі довелося змінити тактику.

Пропаганда

Аби викорінити прихильність українців до кобзарів, газети зарясніли заголовками "Пильніше контролюйте кобзарів!", "Кобза – музична соха!". Доєдналися і лояльні до Кремля письменники, які вмить охрестили музикантів "скигліями" чи навіть "смердючими недоносками". 


Кожному кобзареві потрібно було отримати дозвіл на свою діяльність 

Докладали всіх зусиль, аби їхній романтичний образ перетворити на старих дідуганів, чиї пісні вже неактуальні та й зрештою нікому не цікаві.

Які ще схеми організовували більшовики, аби знищити музикантів – дивіться у програмі "Зроблено в Україні".

Теги: Новини України Зроблено в Україні Музика Новини культури
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук