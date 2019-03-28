Які мікрорайони Києва найзеленіші та де є зелені зони, які призначені для відпочинку.

Це питання дослідив найбільший в Україні пошуковик житла ЛУН в рамках соціального проекту ЛУН Місто.

Команда збирала дані всюди. Список парків і скверів підпорядкованих Київзеленбуду, геопросторові дані OpenStreetMap, дані ЛУН. Аналітики дослідили креслення генеральних планів 2020 і 2025, історико-архітектурного опорного плану Києва. Різнопланові джерела дозволили поглянути на ситуацію широко. Враховувати не лише муніципальні зелені зони, а й національні – території ВДНГ, ботанічних садів.

Водночас дослідники не брали до уваги зелені зони не призначені для відпочинку – кладовища, озеленення санітарно-захисних зон. Військових частин та інших непублічних місць у цих розрахунках теж немає.

Будівельні норми та людське сприйняття

Норми озеленення регулюються державними будівельними нормами – ДБНам. Згідно із містобудівними ДБНами для великих міст озеленення має бути не менше 10 квадратних метрів на мешканця. Водночас парк не обов’язково має бути біля дома – ви можете їздити туди, наприклад, на автобусі. Згідно із ДБНами для житлових районів площа озеленення має становити не менше 6 квадратних метрів на людину, однак озеленення має бути саме на території мікрорайону. Грубо кажучи, до парку можна дістатися з дитячим візком, не переходячи вулицю зі жвавим автомобільним рухом.

Але відповідність чи не відповідність ДБНам не завжди відповідає людському сприйняттю комфортності мікрорайону. Тож охопленість зеленими зонами аналітики оцінювали з точки зору звичайного мешканця: рахували, чи близько до парків, скверів пішки; дивились, якого вони розміру, якості.

Яким мікрорайонам поталанило найбільше

Найгірше з озелененням виявилося на Саперному полі, у районі вулиці Богатирської, на Рибальському острові, у Петрівсько-Куренівському промрайоні, на Троєщині ІІІ (Північно-Західній), на Старій Дарниці, Південних Осокорках, на Верхніх та Нижніх Бортничах, у Жулянах. Це обумовлене різними факторами: немає парків, є промзони, кладовища, аеропорти.

Найбільш озеленені території розміщені на околицях міста: Пуща-Водиця, Голосіїв, Биківня, Феофанія, Пирогів, Теремки І. Все завдяки великим лісовим масивам, паркам культури та відпочинку. У центральній частині добре озеленення має Городище Кия, Звіринець та Місто Володимира.

Загалом у мікрорайонах, де озеленення відсутнє, мешкають 18,9 % киян, це 35,3 % території міста. У мікрорайонах зі слабким озелененням – 25,8 % киян, сама територія охоплює 8 % території міста. У мікрорайонах із добрим озелененням живуть 45,3 %, це 48,5 % території міста. У мікрорайонах із найкращим – 10 % киян, це 8,2 % території міста.