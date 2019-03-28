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      Які мікрорайони Києва найзеленіші?

      101 Читать новость на русском
      Київ
      Київ / news.bigmir.net

      Які мікрорайони Києва найзеленіші та де є зелені зони, які призначені для відпочинку.

      Це питання дослідив найбільший в Україні пошуковик житла ЛУН в рамках соціального проекту ЛУН Місто.

      Команда збирала дані всюди. Список парків і скверів підпорядкованих Київзеленбуду, геопросторові дані OpenStreetMap, дані ЛУН. Аналітики дослідили креслення генеральних планів 2020 і 2025, історико-архітектурного опорного плану Києва. Різнопланові джерела дозволили поглянути на ситуацію широко. Враховувати не лише муніципальні зелені зони, а й національні  території ВДНГ, ботанічних садів.

      Водночас дослідники не брали до уваги зелені зони не призначені для відпочинку кладовища, озеленення санітарно-захисних зон. Військових частин та інших непублічних місць у цих розрахунках теж немає.

      Будівельні норми та людське сприйняття

      Норми озеленення регулюються державними будівельними нормами ДБНам. Згідно із містобудівними ДБНами для великих міст озеленення має бути не менше 10 квадратних метрів на мешканця. Водночас парк не обов’язково має бути біля дома ви можете їздити туди, наприклад, на автобусі. Згідно із ДБНами для житлових районів площа озеленення має становити не менше 6 квадратних метрів на людину, однак озеленення має бути саме на території мікрорайону. Грубо кажучи, до парку можна дістатися з дитячим візком, не переходячи вулицю зі жвавим автомобільним рухом.

      Але відповідність чи не відповідність ДБНам не завжди відповідає людському сприйняттю комфортності мікрорайону. Тож охопленість зеленими зонами аналітики оцінювали з точки зору звичайного мешканця: рахували, чи близько до парків, скверів пішки; дивились, якого вони розміру, якості.

      Яким мікрорайонам поталанило найбільше

      Найгірше з озелененням виявилося на Саперному полі, у районі вулиці Богатирської, на Рибальському острові, у Петрівсько-Куренівському промрайоні, на Троєщині ІІІ (Північно-Західній), на Старій Дарниці, Південних Осокорках, на Верхніх та Нижніх Бортничах, у Жулянах. Це обумовлене різними факторами: немає парків, є промзони, кладовища, аеропорти.

      Найбільш озеленені території розміщені на околицях міста: Пуща-Водиця, Голосіїв, Биківня, Феофанія, Пирогів, Теремки І. Все завдяки великим лісовим масивам, паркам культури та відпочинку. У центральній частині добре озеленення має Городище Кия, Звіринець та Місто Володимира.

      Загалом у мікрорайонах, де озеленення відсутнє, мешкають 18,9 % киян, це 35,3 % території міста. У мікрорайонах зі слабким озелененням 25,8 % киян, сама територія охоплює 8 % території міста. У мікрорайонах із добрим озелененням живуть 45,3 %, це 48,5 % території міста. У мікрорайонах із найкращим 10 % киян, це 8,2 % території міста.

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      Теги: Новини Києва
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