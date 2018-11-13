Які міста світу є найбільш залежними від туризму: вражаючі фото

За даними всесвітньої ради з туризму і подорожей, мексиканський Канкун названо містом із найвищою залежністю від туризму.

Про це повідомило видання Lonelyplanet. Читайте також: Авіакомпанії МАУ, Ryanair та Wizz Air змінили правила безкоштовного перевезення багажу Туристи приносять місту приблизно 49,6% його ВВП.

Канкун

Мексика На другому місці у рейтингу — марокканський Марракеш (30,2% ВВП), а на третьому — китайський Макао (29,3% ВВП).

Марракеш

Макао Також у десятку залежних від туризму міст увійшли: Орландо (США), Анталія (Туреччина), Венеція, Лас-Вегас, Бангкок, Дубай і Дубровник.