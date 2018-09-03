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Які молочні продукти необхідно їсти під час вагітності

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Які молочні продукти необхідно їсти під час вагітності
Які молочні продукти необхідно їсти під час вагітності / teddyclub.info

Молочні продукти – основа раціону харчування вагітної жінки. Вони допомагають їм підтримувати своє здоров'я і здоров'я майбутнього малюка.

Молоко – дуже збалансований продукт, який містить максимум вітамінів і мікроелементів. Це робить його незамінним в раціоні будь-якої людини, передає "Наша мама".

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Білок, який міститься у молоці, формує м'язову тканину дитини, залізо і кальцій формують скелет, а на нервову систему безпосередньо впливають жирні кислоти. Метаболізм залежить від магнію, натрію і калію, який є у молочних продуктах.

Кефір і ряжанка не тільки втамовують голод і спрагу, але і виводять токсини. Сир завдяки високому вмісту кальцію зміцнює волосся, зуби і кістки.

Нежирні сорти сиру – надійне джерело білка для вагітних. Сметана налагоджує роботу кишечника завдяки високому вмісту вітамінів, жирів і лецитину.

І навіть шматочок вершкового масла містить 76 видів жирних кислот, які налагоджують роботу травної системи.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Вагітність і пологи Здорове життя Здоров'я Дитяче харчування
Джерело: 24 Канал
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