Які молочні продукти необхідно їсти під час вагітності

Молочні продукти – основа раціону харчування вагітної жінки. Вони допомагають їм підтримувати своє здоров'я і здоров'я майбутнього малюка.

Молоко – дуже збалансований продукт, який містить максимум вітамінів і мікроелементів. Це робить його незамінним в раціоні будь-якої людини, передає "Наша мама".

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Білок, який міститься у молоці, формує м'язову тканину дитини, залізо і кальцій формують скелет, а на нервову систему безпосередньо впливають жирні кислоти. Метаболізм залежить від магнію, натрію і калію, який є у молочних продуктах.

Кефір і ряжанка не тільки втамовують голод і спрагу, але і виводять токсини. Сир завдяки високому вмісту кальцію зміцнює волосся, зуби і кістки.

Нежирні сорти сиру – надійне джерело білка для вагітних. Сметана налагоджує роботу кишечника завдяки високому вмісту вітамінів, жирів і лецитину.

І навіть шматочок вершкового масла містить 76 видів жирних кислот, які налагоджують роботу травної системи.

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