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      Які молочні продукти здешевшали і здорожчали в Україні

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      Як змінилися в Україні ціни на молочні продукти
      Як змінилися в Україні ціни на молочні продукти / Фото з відкритих джерел

      В Україні трохи подешевшав кефір – на 2,5%. А от плавлений сир додав у ціні 28%.

      Про це свідчать ціни у великих торговельних мережах у порівнянні із цінами 2018 року, повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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      Асоціація дослідила ціни на молочні продукти, які не входять до складу соціального кошика, а це 900 мілілітрів кефіру жирністю 0%, 580 мілілітрів класичного йогурту жирністю 1,5%, 285 грамів твердого сиру голландського 45%, 200 мілілітрів вершків 10%, 200 грамів маргарину 70%, 90 грамів сиру плавленого вершкового 55%, тобто стандартні упакування, які продаються в магазинах.

      Ціни актуальні здебільшого для Києва, але темпи зростання або зниження цін відповідають загальнонаціональним тенденціям.

      Які за рік змінилися ціни на молочні продукти в Україні:

      • Кефір нежирний 0%, 900 мілілітрів за рік подешевшав на 2,5%. У квітні він коштує 23 гривні 10 копійок, а минулого року ціна була 23 гривні 70 копійок.
      • Йогурт класичний 1,5%, 580 мілілітрів подорожчав на 5% і коштує 30 гривень 30 копійок. Минулого року – 28 гривень 80 копійок.
      • Маргарин 70%, 200 грамів здорожчав на 15% і коштує 13 гривень 30 копійок. А минулого року – 11 гривень 60 копійок.
      • Сир твердий голландський 45%, 285 грамів подорожчав на 17% і його вартість сьогодні – 67 гривень 90 копійок. Минулого року – 58 гривень 10 копійок.
      • Вершки 10%, 200 мілілітрів подорожчали на 18% і коштують 15 гривень 70 копійок. Минулого року – 13 гривень 30 копійок.
      • Сир плавлений вершковий 55%, 90 грамів додав у ціні 28% і коштує 17 гривень 50 копійок. Минулого року – 13 гривень 70 копійок.

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      Відтак, несоціальний кошик молочних продуктів подорожчав за рік на 12% – зі 149 гривень 20 копійок до 167 гривень 80 копійок.

      За цей час інфляція склала 8,7%, мінімальна зарплата зросла на 12,1%, а середня – на 20,4%. Тож дві третини цього молочного кошика дорожчали швидше за інфляцію та стали менш доступними для тих, хто отримує мінімальну зарплату, або близьку до неї.

       

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      Теги: Новини України Статистика Ціни Гроші Інфляція
      Джерело: 24 канал
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