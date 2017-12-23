Які м’язи працюють, коли ви розчищаєте сніг лопатою: фото

Звісно розчищення снігу не є повноцінним тренуванням, але під час такої роботи навантажуються м'язи рук, передпліччя, а також спини.

Крім того, за годину розчищення снігу лопатою, ви втрачаєте 440 кілокалорій.

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Однак будьте обережні, адже така робота для людина без жодної фізичної підготовки може бути небезпечною – є ймовірність травмувати хребет. Не варто хапати велику лопату і махати нею декілька годин. Краще розчищайте сніг поступово.

Дивіться у нашій інфографіці, які м’язи задіяні, коли ви розчищаєте сніг лопатою: