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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Які м’язи працюють, коли ви розчищаєте сніг лопатою: фото

15:22, сьогодні 631 Читать новость на русском
Ви розчищаєте сніг?
Ви розчищаєте сніг? / Фото з відкритих джерел

Звісно розчищення снігу не є повноцінним тренуванням, але під час такої роботи навантажуються м'язи рук, передпліччя, а також спини.

Крім того, за годину розчищення снігу лопатою, ви втрачаєте 440 кілокалорій.

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Однак будьте обережні, адже така робота для людина без жодної фізичної підготовки може бути небезпечною – є ймовірність травмувати хребет. Не варто хапати велику лопату і махати нею декілька годин. Краще розчищайте сніг поступово.

Дивіться у нашій інфографіці, які м’язи задіяні, коли ви розчищаєте сніг лопатою:

Теги: LifeStyle Здорове життя Фітнес Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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