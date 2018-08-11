Які напої будуть корисними для жіночого здоров'я

Гормони у жінки можуть давати збій через постійні стреси, неякісне харчування, вагітність, період менструації тощо. Але є кілька смачних напоїв, які можуть нормалізувати гормональний фон жінки.

Одним з таких напоїв є чай з листя малини, передає "Країна здоров'я".

Для цього необхідно одну столову ложку малини залити склянкою окропу. Напій рекомендують пити і вранці, і ввечері – як натщесерце, так і після вживання їжі.

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Листя малини покращує роботу репродуктивної системи жінки та впливає на розслаблення матки в період менструального циклу.

Молоко з куркумою допомагає боротися з різними шкідливими бактеріями та підсилює метаболізм – 200 мл молока доведіть до кипіння і додайте у чашку на кінчику чайної ложки трохи куркуми. Рекомендують пити у теплому вигляді 1 раз на день.

Воду з лимоном варто пити вранці натщесерце. Додаєте сік з лимона в окріп, чекаєте 5 -10 хвилин, варто вживати охолодженим до кімнатної температури. Такий напій зміцнює імунітет та допомагає вивести з організму токсини.

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