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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які напої допоможуть побороти похмілля

20:12, 2 січня 1674 Читать новость на русском
Які напої допоможуть побороти похмілля
Які напої допоможуть побороти похмілля / unsplash

Святкове розмаїття на столах і в келихах під час новорічно-різдвяних свят часто стає причиною поганого самопочуття. Щоб побороти негативні наслідки – варто правильно підібрати напої зранку.

Мабуть, жодне святкове застілля не обходиться без спиртних напоїв. Але після такого бенкету, на наступний день можна почувати себе геть кепсько: болить голова, нудить тощо.

Читайте також: Як врятуватися від похмілля: покрокова інструкція

Від похмілля чудово врятують соки з цитрусових. Але – свіжовичавлені! Пакетовані соки тут не допоможуть. Візьміть улюблені цитрусові: апельсин, мандарин, лимон, лайм. Вичавіть з них сік і додайте трохи води без газу.

Також допоможе морс з кислих ягід. Наприклад, з журавлини або калини. Свіжі або заморожені ягоди потрібно подрібнити і віджати з них сік. Залити окропом.

Міцний зелений чай також може побороти симтоми похмілля. Цей напій бадьорить і допомагає очистити організм від токсинів.

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle Алкоголь Поради
Джерело: Edinstvennaya
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