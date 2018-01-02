Які напої допоможуть побороти похмілля

Святкове розмаїття на столах і в келихах під час новорічно-різдвяних свят часто стає причиною поганого самопочуття. Щоб побороти негативні наслідки – варто правильно підібрати напої зранку.

Мабуть, жодне святкове застілля не обходиться без спиртних напоїв. Але після такого бенкету, на наступний день можна почувати себе геть кепсько: болить голова, нудить тощо.

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Від похмілля чудово врятують соки з цитрусових. Але – свіжовичавлені! Пакетовані соки тут не допоможуть. Візьміть улюблені цитрусові: апельсин, мандарин, лимон, лайм. Вичавіть з них сік і додайте трохи води без газу.

Також допоможе морс з кислих ягід. Наприклад, з журавлини або калини. Свіжі або заморожені ягоди потрібно подрібнити і віджати з них сік. Залити окропом.

Міцний зелений чай також може побороти симтоми похмілля. Цей напій бадьорить і допомагає очистити організм від токсинів.