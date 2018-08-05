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Які напої шкідливо пити на голодний шлунок

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Які напої шкідливо пити на голодний шлунок
Які напої шкідливо пити на голодний шлунок / lifehacker.ru

Є низка напоїв, які люди полюбляють випити одразу, як тільки прокинулись. Та фахівці не рекомендують цього робити і пояснили – чому.

Першою у списку є холодна вода. Фахівці зазначають, що її не варто пити одразу після пробудження через те, що вона провокує спазми шлунку, передає Zdorovia.

Це може призвести до болю живота і порушення травлення.

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Такою ж небезпечною є і мінеральна вода – через гази вона дратує ніжні слизові тканини травних органів, а це може навіть призвести до запалення.

І якщо у шлунку на той момент немає їжі – ці кислоти можуть зашкодити тканинам, запустивши механізми розвитку гастриту і виразки.

Свіжовичавлені соки теж не потрібно пити натщесерце, у них подібні до кави властивості.

Кисломолочні напої також краще вживати після основної страви. Якщо пити кисле молоко або кефір натщесерце, то корисні бактерії загинуть у новому середовищі.

Кава шкідлива на голодний шлунок через кофеїн, який активізовує роботу видільної системи організму – починають посилено вироблятися травні соки і жовч.

Ідеальним напоєм для пробудження фахівці називають звичайну воду кімнатної температури.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Поради Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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