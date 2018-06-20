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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Які насіння містять найбільше користі для здоров’я людини

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Насіння льону стимулює травлення
Насіння льону стимулює травлення / eivindkarfjell.com

У насінні деяких рослин містяться надзвичайно корисні для організму людини мікроелементи та речовини.

Насіння льону містить цінні омега-3 поліненасичені кислоти, пише "Живи Активно".

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Таке насіння стимулює травлення, зменшує відчуття голоду та допомагає боротися із зайвою вагою. Льон є надпотужним протизапальним засобом. Він також стабілізує гормональний рівень, полегшує симптоми ПМС і менопаузи, запобігає розвитку раку грудей і передміхурової залози.

Гарбузове насіння містить всі вітаміни групи B – тіамін (В1), рибофлавін (В2), ніацин (нікотинова кислота), пантотенова кислота, піридоксин (В6) і солі фолієвої кислоти. Воно здатне запобігти утворенню ниркових каменів, а також вивести з організму паразитів, особливо стрічкових черв’яків.

У насінні кунжуту є сильні антиоксиданти. Сезамін і сезамолін, які містяться у кунжуті, знижують рівень холестерину у крові. Ця рослина є чудовим джерелом марганцю і міді, він збагачений кальцієм, магнієм, залізом і фосфором.

Насіння кунжуту
Насіння кунжуту

Вітамін Е, який міститься у насінні соняшника, здатний нейтралізувати вільні радикали, що запобігає пошкодженню жирових молекулярних структур – клітинних мембран, клітин мозку і холестерину.

Ця рослина багата на фітостерин – речовину, що близька за структурою до холестерину. Таким чином, помірна кількість насіння кунжуту здатне знизити рівень холестерину.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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